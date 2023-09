Al “Ni un paso atrás” del grito de los maestros hay que quitarle el Ni, se regresan a la calzada, a donde comenzaron que fue la toma de la Secretaria de Educación y el cierre de la calle más importante de ese sector de la Capital, y si piensa que alguien gana con ello pues no, se equivoca, l no es un triunfo para nadie, menos para los 700 mil niños y jóvenes que siguen sin clases y así permanecerán hasta que no se arreglen las diferencias entre la SET y el SNTE.

También hay evidencias de una operación del problema no del todo adecuado, las partes han cometido errores, el SNTE en empecinarse en querer tener más poder que el gobernador, en pretender quitarle o ponerse al titular de educación, mientras que la parte que fue designada por el gobernador tampoco dio resultados, ni el Secretario General ni la Secretaria de Educación son los que lograron quitar a los maestros de la plaza del 15 para permitir la ceremonia de Grito de Independencia este viernes, no una foto los evidencia, bueno, un tuit o un Xtuit como se dice ahora.

En el mismo aparece la Secretaria de Gobernación federal Luisa María Alcalde abrazando a Américo Villarreal, en pocas palabras dejando claro que tiene todo el respaldo del presidente, más aún, reconociéndolo como un buen gobernador, integro y luego las palabras de Arnulfo Rodríguez, dirigente del SNTE en el Estado lo confirmaron, “Me hablaron de gobernación, me pidieron la plaza solo para la ceremonia y no queremos que digan que los profesores interrumpieron la fiesta patria”.

Luego se supo que los ofrecimientos son negociar en México todo el paquete de peticiones, allá estará la Secretaria de Educación de Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, también representantes de la SET, representantes del la Sección 30 del SNTE y, también representantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, vaya pues, parece que Arnulfo logró lo que quería, o parece que lo han orillado a no tener otra alternativa que negociar y levantar el plantón, es decir, que en pocos días se va a desactivar todo el encono.

Lo que se pudo observar en la plaza es a maestros visiblemente enojados, molestos cuando se iban enterando como se repartieron el recurso los del pasado y ellos no encontraron soluciones a sus peticiones, pero también hartos de estar bajo el sol, hartos de pretender regresar, de dar un paso atrás, así que Arnulfo tendrá que darles muy buenos resultados, por obligación, si es que pretende conservar ese liderazgo que ha mostrado en más de una semana de plantón.

Por lo pronto, hay una foto que delata que todo tiene su precio o su forma de arreglarse, el propio gobernador Américo Villarreal tuvo que tomar al toro por los cuernos y eso, eso necesariamente debe merecer una evaluación más seria y responsable del conflicto, si, lo mejor es tomar caso por caso hasta que nadie tenga que reclamar, hasta que no haya forma de que siga ardiendo la hoguera que ha resultado fácil de atizarla con temas políticos porque el fondo sigue existiendo…

BLANCA, POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS… hablando de liderazgos, Blanca Valles Rodríguez irá por un periodo de cinco años más al frente del sindicato de la burocracia, del SUSTPET, era esperado el triunfo, con toda una vida sindical es difícil que los burócratas no le reconozcan méritos, dos, sus opositores demostraron a la burocracia que no están listos, que podrían perder beneficios si se permitiera la llegada de los mismos, ¿por qué?, pues porque en lugar de unirse se dividieron más, le quisieron competir con cuatro planillas y al final ni todos juntos le ganaron.

Blanca también ganó por que le da certeza al gobierno de institucionalidad, de conocer el teje y maneje del sindicato, pero más de la operación política a favor del partido en el gobierno.

Blanca ganó ampliamente la elección universal y secreta que se hace ahora en los sindicatos, eso solo la coloca en un espacio no de poder sino de mayor responsabilidad con los suyos lo que tampoco será sencillo, no en las condiciones que el gobierno anterior dejó a sus agremiados.

DIALOGAN GOBERNADORES DE TAMAULIPAS Y NUEVO LEÓN… espués que el presidente, Andrés Manuel López Obrador declarara que el Acueducto del Pánuco es posible y que resolvería el problema del agua a Tamaulipas y Nuevo León, los gobernadores Américo Villarreal Anaya y Samuel García Sepúlveda acordaron iniciar las conversaciones para trabajar sobre el proyecto.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, expresó que el proyecto propuesto por Tamaulipas es que resuelva primero las necesidades del estado y luego llevar el agua a la presa Cerro Prieto.

Villarreal Anaya y García Sepúlveda tuvieron este mismo jueves una conversación telefónica para trabajar sobre el tema y que sus equipos de trabajo definan la agenda en fechas próximas, para analizar la vialidad de este plan hídrico y así garantizar el abasto de agua a la población del noreste del país.

Durante LA conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de este proyecto y señaló que los gobernadores deben ponerse de acuerdo, ya que eso representaría pensar el futuro.

“Afortunadamente no hay estados mas hermanos que Nuevo León y Tamaulipas”, expresó, al tiempo que hizo un llamado a los gobernadores de Veracruz y de San Luis Potosí.

“Que se pongan de acuerdo, hay condiciones muy favorables, porque son muy buenos los gobernadores de los cuatro estados”, dijo el presidente López Obrador.

“Es cosa que se pongan de acuerdo, se puede llegar a tener acuerdos, hace falta también el agua en Tamaulipas y es cosa de compartir, de ponerse de acuerdo entre todos y hay estos mecanismos de compensación, pagos por servicios ambientales y puede funcionar muy bien”, mencionó.

Luego de su visita a la ciudad de Monterrey, para inaugurar el acueducto “El Cuchillo II”, el día de ayer, el presidente fue consultado sobre su opinión al proyecto para aliviar el desabasto de agua en Monterrey, para los próximos 10 años, mediante un acueducto que permita llevar el agua del río Pánuco, en el sur de Tamaulipas a la presa Vicente Guerrero, en el centro de Tamaulipas y posteriormente a la presa “Cerro Prieto”, en Nuevo León.

López Obrador consideró que es necesario empezar ya los nuevos proyectos de abasto de agua para mediano y largo plazo: “Sí, pero se tienen que poner de acuerdo los gobiernos Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León, tener un acuerdo”, reiteró.

FIRMA UAT CONVENIO CON INDUSTRIALES… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) firmó un acuerdo de colaboración con la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas, A.C. (AISTAC), que permitirá fortalecer la vinculación y desarrollar proyectos de investigación que impacten de manera positiva en esta zona de la entidad.

El convenio fue firmado por el rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos y por el presidente del Consejo Directivo de la AISTAC, Lic. Luis Rafael Apperti Llovet, en evento desarrollado en la Sala de Juntas del Edificio Administrativo del Campus Universitario Sur.

Al respecto, el C.P. Guillermo Mendoza dijo que para la UAT es importante este tipo de alianzas porque les dan la oportunidad a los universitarios de participar en el desarrollo de Tamaulipas.

Sostuvo que, entre otros proyectos, los expertos de la UAT trabajarán junto con la asociación de industriales en la búsqueda de alternativas para solucionar el problema de la incursión del agua salada al sistema lagunario de la zona.

“Sigamos sembrando esas bases sólidas para esa cooperación, para que puedan llevarse a cabo todos estos proyectos tan importantes. Como institución pública, en la parte de investigación tenemos la obligación de atender esas problemáticas. Tenemos perfiles, tenemos la gente que puede proponer soluciones reales a problemáticas que existen”, indicó.

Señaló que el acuerdo traerá beneficio para el sector industrial del sur de Tamaulipas, así como para empleadores, investigadores y estudiantes que van a participar en los proyectos.

Por su parte, el Lic. Luis Rafael Apperti Llovet agradeció a la UAT por la disposición para trabajar en proyectos y subrayó que, de manera conjunta, se tendrá la capacidad de generar un porvenir diferente a lo que se está viendo en las tendencias mundiales, debido a problemas como el cambio climático.

Correspondió al Dr. Gabriel Arcos Espinosa, director del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera de la UAT (CIDIPORT), exponer las generalidades del convenio y explicó que la vinculación permitirá establecer las bases y mecanismos de colaboración para desarrollar programas comunes en materia académica, científica, así como. de innovación, de educación continua, de movilidad estudiantil y docente.

También se realizará investigación para contribuir a la formación profesional, así como implementar programas de servicio social y prácticas profesionales.

Además, se organizarán cursos, talleres, seminarios, donde se beneficie la comunidad universitaria y el personal de las industrias. Así como realizar proyectos de investigación en temas relevantes de la zona sur de Tamaulipas, como el cambio climático y el agua.

