Mientras el conflicto de los maestros se agudiza y parece que no quiere resolverse por parte del SNTE que declaró ya no tiene nada que dialogar con las autoridades educativas (como si pudieran enviarles a los titulares de la comisión de parques o algo parecido para resolverles sus demandas), el instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica que para Tamaulipas trae buenas noticias, pero para la nación es todo lo contrario.

Lo positivo para nosotros es que el Estado logró el tercer lugar de Entidades con menor tasa de delitos a nivel nacional, lo negativo para el país es que los delitos no se denuncian, no hay confianza en las autoridades y no es para menos, apenas uno (y poquito) de cada cien delitos llega a terminarse en su investigación, a resolverse en los tribunales con castigo a los delincuentes, exacto, la impunidad es del 98 por ciento en datos oficiales.

En la victimización hay malas noticias para México, esta llegó al 27 por ciento, ¿qué significa?, pues que uno de cada cuatro mexicanos ha sufrido un delito

Ahora, lo cierto es que los datos son de menos víctimas con relación al año anterior, y en forma significativa. Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión.

“En 2022, las entidades con las tasas más altas fueron Ciudad de México, con 46 032; estado de México, con 36 583 y Querétaro, con 35 823. Los estados con las tasas más bajas fueron: Chiapas, con 14 111; Veracruz, con 17 129 y Tamaulipas, con 18 205”, dice el estudio en una de sus partes.

Y sin embargo lo peor que refleja el mismo no es la tasa de delitos sino la gran cantidad de los que no se denuncian, la cifra negra le llama el INEGI.

”En 2022 ocurrieron 26.8 millones de delitos. De estos, 92.4 % no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación. Este subregistro se denomina cifra negra.

“En 2022, del total de delitos ocurridos, solo 10.9 % se denunció, cifra estadísticamente superior a la registrada en 2021. El Ministerio Público (MP) o Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación en 69.3 % de estas denuncias. Lo anterior implica que del total de delitos ocurridos en 92.4 % no se investigó (cifra oculta o cifra negra). El porcentaje de la cifra oculta en 2022 fue estadísticamente inferior al que se presentó en 2021 (93.2 %)”.

Y siguen datos peores.

“De 69.3 % de denuncias en las que se inició una investigación, en 46.1 % el resultado fue no pasó nada o no se resolvió la denuncia y 31.4 % resultó en trámite. Lo anterior se traduce en que 77.5 % de las denuncias no arrojaron conclusión alguna. El resultado fue positivo para la o el denunciante en 15.5 % de los delitos en los que se inició una investigación. Lo anterior significa que, en 2022, 1.2 % de los delitos cometidos tuvieron una represalia”.

Y claro, las personas no denuncian por desconfianza, creen que solo se pierde el tiempo, y se ponen más trabas que soluciones.

Por supuesto, duele esa cifra negra de los delitos, aunque también hay que reconocer los avances que se tienen al respecto, por lo menos en Tamaulipas…

RECONOCE SENADO AL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS… En el marco de la inauguración de la Muestra Cultural, Artística Gastronómica y Artesanal “Tamaulipas Seguro Te Enamora”, Américo Villarreal Anaya recibió el reconocimiento de los senadores de la República, quienes le dieron la bienvenida «a esta su casa», le agradecieron por impregnar con su «humanismo tamaulipeco» la sede legislativa y confiaron en que ahora como gobernador, consolidará la transformación de Tamaulipas.

«Américo Villarreal hizo de su vocación como médico un modo de materializar el propósito último de la política: el bien ser y el bienestar de todas las personas cuando fue presidente de la Comisión de Salud», dijo Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, al entregar un reconocimiento por el trabajo legislativo del hoy gobernador de Tamaulipas a su paso por la Cámara Alta.

«Querido amigo, celebro mucho esta oportunidad no solamente de manifestar el amor que le tienen a Tamaulipas los tamaulipecos, la invitación que nos dan para enamorarnos de Tamaulipas, sino el bien hacer y el bienestar que le ha caracterizado por su gran humanidad», agregó la senadora al recordar que durante su trabajo como legislador Américo Villarreal, cada semana presentaba iniciativas, reformas y modificaciones en temas de salud.

En el evento al que asistieron senadores, diputados locales y presidentes municipales, así como la presidenta del DIF Estatal, María Santiago de Villarreal, el senador Eduardo Ramírez Cuevas, también tuvo palabras de reconocimiento para el gobernador de Tamaulipas y aseguró que conociendo su calidad humanista se convertirá en un gran gobernador.

«Américo Villarreal es un hombre valiente, un hombre con decisión, un hombre con experiencia y que hoy no se olvida de la casa que salió», dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Destacó que como lo afirmaban los grandes pensadores, tres cosas deben caracterizar a los hombres: prudencia, sabiduría y paciencia «y Américo Villarreal tiene esas tres características y vas a resolver todos los conflictos que lleguen a tus manos como gobernador porque tienes el compromiso social», afirmó.

«Este Senado te reconoce, te respeta, te recuerda en tus posiciones en tribuna como un gran senador de la República y hoy un gran gobernador de Tamaulipas», indicó.

CERTIFICARÁN BIBLIOTECAS DE LA UAT… En el marco de las políticas de mejora continua implementadas por el rector Guillermo Mendoza Cavazos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) trabaja en el proceso para certificar las Bibliotecas Centrales de los campus Victoria y Tampico, con la finalidad de fortalecer la calidad de los servicios que estas dependencias proporcionan a la comunidad académica y estudiantil.

Al respecto, la secretaria académica de la UAT, Dra. Rosa Issel Acosta González, comentó que este año se inició una agenda de trabajo con el Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales, A. C. (CONAC), para concluir en 2024 con la certificación de las bibliotecas.

“Se iniciaron los procesos para la evaluación y obtener el próximo año la certificación de las Bibliotecas Centrales Victoria y Tampico. Esta certificación es importante porque vamos generando conciencia en el personal administrativo y sindicalizado sobre la importancia de ofrecer estos servicios con calidad”, indicó la funcionaria.

Subrayó que esta certificación responde a las políticas del rector Guillermo Mendoza Cavazos, instrumentadas en el Plan de Desarrollo Institucional de la UAT, con el objetivo de fortalecer los servicios educativos que reciben los estudiantes.

Comentó que la certificación que otorgue el organismo CONAC tendrá vigencia de tres años y se estarían evaluando aspectos de las bibliotecas como, por ejemplo, el servicio que se presta a los usuarios.

Por otra parte, señaló que están trabajando con la finalidad de que el próximo año el Centro Especializado de Idiomas para Niños y Adolescentes (CEINA), que funciona en Ciudad Victoria, cuente también con la certificación del CONAC.

En ese mismo sentido, la funcionaria universitaria destacó que están a la espera de obtener la recertificación de los Centros Universitarios de Idiomas que se encuentran en las sedes de Tampico, Victoria y Reynosa, cuya meta es contribuir a la formación integral de los estudiantes.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… [email protected]