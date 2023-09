Ciudad de México, 13 de septiembre de 2023.- A tan solo unos días de celebrar el 213 aniversario de la Independencia de México, los mexicanos ya se encuentran listos para no dejar pasar desapercibida esta fecha, ya que suele ser un motivo para reunirse con la familia y amigos, mientras disfrutan de platillos y bebidas típicas del país, esperando el momento para dar el ya tradicional Grito de Independencia.



Tiendanube, plataforma líder en comercio electrónico, refiere que durante la temporada de independencia del año pasado, el ticket promedio fue de 1,238 pesos y los días 06, 08 y 14 de septiembre, fueron los de mayores ventas antes de ¨dar el grito¨. Asimismo, la semana previa al 15 de septiembre fue una de las más altas en ventas en el periodo de enero a septiembre de ese año.



Y es verdad que durante septiembre los mexicanos sacan su orgullo patrio, por lo que existe una tendencia en compra de artículos que representan un poco de la cultura mexicana, pues entre los productos mexicanos más vendidos están las bebidas artesanales como el mezcal y la venta de gabanes típicos.



Los estados con mayor participación en cuanto a compras fueron, Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León, Estado de México y Puebla y hablando de métodos de pago que destacaron como los más utilizados entre agosto y septiembre fueron, tarjetas de crédito con 36%, Wallet con 10% y 7% débito. Respecto a métodos de envío, el favorito fue el envío por medio de una paquetería con 77%, mientras que recolección en tienda sólo representó el 5%.



Pero en septiembre, no todo es mexicano

Si bien, septiembre es considerado como el mes patrio, también es conocido por ser el mes con mayor número de cumpleaños y eso comienza a reflejarse en los hábitos de compra de consumidores, no sólo del año pasado sino también de éste, pues la tendencia de compra indica que la categoría que se ha mantenido como la favorita durante el mes es la de Joyería y Bisutería, lo cual está asociado a la búsqueda de regalos; si hablamos de productos en específico, los pañales ecológicos también destacan como lo más comprado en este mes, lo cual no es raro, ya que es el mes con mayor número de nacimientos.



‘‘Septiembre se está convirtiendo en un mes fuerte en cuanto a ventas, lo que representa una gran oportunidad para que los emprendedores mexicanos lo aprovechen en pro de sus negocios; contemplando estrategias de venta que los ayude a potencializar su tienda en línea y posicionarse como la mejor opción para sus clientes. Y lo que más destacamos es que no solo los productos mexicanos tienen lugar este mes, los datos nos ayudan a ver cómo otras categorías tienen cabida durante esta temporalidad; lo importante es estar al tanto de las tendencias en el comportamiento del consumidor’’ afirmó Gerzayn Gutiérrez, Head of Brand and Communication en Tiendanube México.