Dice un conocido refrán que «obras son amores y no buenas razones». Y es que para justificarse de no hacer obra publica algunos gobernantes suelen usar diversos argumentos: que la inflación, que no han bajado el presupuesto, que los que se fueron nos dejaron en ceros. En fin que justificaciones suelen sobrar. Por eso es de mencionarse que el gobierno de Victoria a cargo del alcalde Eduardo Gattás Báez este destinado 336 millones de pesos a inversión pública en 2023 para transformar la Capital del Estado y hacerla un mejor lugar para vivir en beneficio de sus habitantes.

Se invierte en obra pública y se cumple con el compromiso de pagar la deuda. En el tema de deuda esto ha permitido pagar ya 124 millones de los 400 millones de pesos de la deuda que se recibió en la COMAPA, al mismo tiempo que este organismo del agua se ha hecho una inversión adicional de 70 millones de pesos que se han canalizado en obras de rehabilitación y equipamiento para con ello hacer más eficiente el servicio que se brinda a la ciudadanía.

¿Cómo se ha logrado esto? Nos explican que el alcalde Lalo Gattás ordenó mantener la austeridad administrativa y de gasto corriente para así poder destinar mayores recursos a las obras.

2.- En el marco del retorno nacional a clases del ciclo 2023-2024, el gobernador Américo Villarreal, hizo un enlace en vivo desde el municipio de San Fernando, y concretamente desde el patio de la Escuela «Alberto Carrera Torres».

El enlace en vivo fue con la conferencia «mañanera» del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Dirigiéndose al presidente AMLO, el gobernador Américo dijo: «Hoy tenemos el gusto de decirle que el 100 % de los libros escolares gratuitos que equivalen a 3 millones y medio de estos libros ya se encuentran distribuidos en todas nuestras escuelas para que se inicie este ciclo escolar».

El doctor Américo, en la Escuela Carrera Torres estaba acompañado por alumnos, maestros así como por directivos de dicho plantel, y por la titular de la SET Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo, quien estaba sentada justo a un lado del secretario general de la sección 30 del sindicato de maestros, maestro Arnulfo Rodríguez Treviño. Visto está que Lucía Aimé y el dirigente Arnulfo han superado ya sus diferencias acontecidas en el proceso electoral sindical.

Fue breve la participación del doctor Américo, justo de 2 minutos, 40 segundos, en comparación con otros gobernadores que mucho se extendieron pero eso sí muy emotiva su participación: «En Tamaulipas, Señor Presidente, estamos convencido que para transformar necesitamos educar, educar y continuar con la educación. Lo abrazamos con mucho afecto y ya lo extrañamos por acá, por las tierras tamaulipecas. Gusto en saludarlo».

AMLO se mostró feliz, llevándose sus manos a sus brazos.

3.- Por los rumbos del partido naranja, Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, les comparto que su dirigente estatal, Juan Carlos Zertuche al ser abordado por los reporteros victorenses dio su opinión sobre la postura del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Juan Carlos Zertuche elogió el trabajo del gobernador de Jalisco, que es junto con Nuevo León una de las entidades más importantes y pobladas de la nación.

«Nos sentimos muy orgullosos de los gobiernos naranjas, del gobernador Enrique Alfaro y del gobernador Samuel García, de los alcaldes que han demostrado voluntad política y compromiso en sus municipios», dijo Zertuche. Agregó que estos gobiernos se enfocan principalmente en dar servicios gratuitos contra el cáncer, mismo caso con los medicamentos, la inversión extranjera, la transparencia y hacer buena política a diario, escuchando a la ciudadanía.

4.- Por los rumbos de la UAT toda esta semana y hasta el 3 de septiembre habrá gran actividad cultural en la Facultad de Comercio de Nuevo Laredo, dado que se realiza la Feria Universitaria del Libro (FUL ).

La ceremonia inaugural fue presidida por el rector Guillermo Mendoza Cavazos, que en el mensaje de apertura destacó que la UAT es la única universidad en el país que alberga cuatro ferias del libro itinerantes, ya que este año la FUL se realizó en el mes de abril en Ciudad Victoria; en mayo en la fronteriza Reynosa; y luego de la edición actual, en Nuevo Laredo, se desarrollará en el puerto de Tampico durante el mes de octubre.

En Nuevo Laredo, donde colabora el Gobierno Municipal, en esta edición participan 26 casas editoriales, realizandose talleres infantiles, conferencias y eventos de emprendimiento. NOS VEMOS.