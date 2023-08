Redacción La Región Tamaulipas

CV.VICTORIA,Tamaulipas.- Maestros realizaron un paro de labores dentro de la escuela Secundaria No 54,solicitando la renuncia inmediata del Director Heriberto Sierra Barrón, hasta ver que la autoridades educativas dejen de protegerlo, y tomen cartas en este problema que ya es insoportable, y lo peor se jacta de ser compadre y protector del líder Sindical Arnulfo Rodríguez y de la misma Secretaria de Educación Mtra. Lucía Aimé Castillo Pastor.

Maestros inconformes afirmaron que lo que le hiso llevar esta decisión, fue el resultado de laboral durante 10 años llenos de anomalías administrativas y violación a nuestros derechos laborales en manos de las autoridades como los son el Subdirector Pedro Mandoza de León, Dora Elsa Arellano coordinadora académica, Elsa Martínez Vázquez coordinadora de servicios educativos complementario entre otros.

Los maestros inconformes afirmaron que esto lo realizaron, no sin antes agotar todos los recursos ante todas las instancias educativas y de autoridad de la Secretaría de Educación, donde se hicieron los trámites necesarios buscando siempre una solución apegada de derecho respetamos siempre el derecho legítimo de nuestros alumnos a la educación priorizamos el respeto absoluto de lo que indica la normatividad, pero nunca se procedió, al contrario lo siguieron protegiendo de toda los atropellos.

“La investigación que solicitiamos comenzó el día 16 de marzo de este año misma que habíamos solicitado un año atrás se presentó ante las autoridades la investigación y de avión inicial de esa investigación con el retiro del director de la institución mientras se llegaba al resolutivo desafortunadamente a las autoridades y durante todos estos meses de marzo a la fecha hemos sido violentados en nuestros derechos por los directivos que mencionamos durante estos 10 años bajo la administración de estos maestros de nuestra institución y perdimos 9 grupos de alumnos”.

“Simplemente el turno vespertino desapareció, hoy este ciclo escolar comenzamos con seis grupos matutinos de primer grado y con una baja inscripción.

“A pesar no tener un turno vespertino por casi 6 años, el Director si se h avisto beneficiado con el cobro de la compensación por tener un doble turno”.

“Nuestro único interés, -manifestaron los maestros- es buscar un ambiente laboral apegado a derecho con el respeto total a la normativa al perfil del trabajador su antigüedad y la plaza que posee, el comité delegacional protege y favorece a todos estos hechos violatorios

Los mismos maestros denunciación una serie de atropellos y protección a maestros aviadores, maestros que no trabajan pero están en nómina y en estructura son aviadores protegidos en su totalidad algunos hasta trabajan en instituciones gubernamentales como es el caso de la dirección de atención a la ciudadanía los que trabajan a su comodidad en el horario que desean cuando quieren asisten y sin función específica o comisiones inventadas a modo caso particular de una maestra que es José maestría y surge como auxiliar de una secretaria un compañero con clave de chofer que funge como jefe de prefectura o una compañera con clave de mantenimiento asignada al área de psicología escolar sin tener preparación para ello obvio Y peor un compañero con 25 horas que se dedica a cuidar solamente dos tortugas y así lleva 8 años los que están o los que están en la estructura y no pertenecen a nuestro nivel y nuestro techo financiero o bien los trabajadores que elaboramos bajo presión.