Ya dijo el presidente de la República que quiere de adversarios para las elecciones por la titularidad del Poder

Ejecutivo Federal a los del Partido Movimiento Ciudadano y, en especial que el postulado sea el Gobernador de

Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.

Como son tres quienes pueden ser candidatos presidenciales, el mandatario del vecino estado, el Coordinador

General del MC y exgobernador de Veracruz, Senador Dante Delgado Rannauro y el Alcalde de Monterrey, Luis

Donaldo Colosio Riojas, habría que optar por definir quién sería más productor de votos en las urnas y, sin mucho

pensarle tendría que ser éste último.

Además, que se sepa, desde hace mucho tiempo, el arreglo entre los jóvenes del norte de México que le dan mucha

vida al Partido Movimiento Ciudadano, se pusieron las cosas sobre la mesa, es decir, que llegarían a la escena

política a través de cargos en las Legislaturas y después irían por cargos ejecutivos.

Por ello, García Sepúlveda es Gobernador de Nuevo León, sin embargo, ello no quiere decir que de ahí pueda ir a la

candidatura presidencial, porque el arrastre en campaña y la generación de votos para la causa del Movimiento

Ciudadano es de Colosio Riojas, así que, dicho sea de paso, es probable que los electores de México si consideren

el voto por Colosio, ese que se quedó pendiente en las familias de este país desde 1994 cuándo fue asesinado de

forma artera el padre del Alcalde de Monterrey.

Las definiciones de las candidaturas están a la vuelta de la esquina y de alguna manera Delgado Rannauro se ve

presionado para definir al de su partido, bajo la premisa de que no se coaligarán con nadie, pues consideran que el

posicionamiento del MC, es suficiente para sacar más votos que el PRI y el PAN, motivo por el cual el Gobernador

de Nuevo León ha renegado contra los priístas que han exteriorizado la idea de que el partido naranja se sume a la

coalición Va por México.

En análisis de tipo político hay quienes consideran que García Sepúlveda no es mucho sin Colosio Riojas y a la

inversa éste, no necesita mucho de Gobernador neolonés para lanzarse a la grande, es decir, a la candidatura

presidencial, incluso es aquello que más conviene al MC, de ahí que el Alcalde de Monterrey tendría que adelantar

sus tiempos para la política y de una vez entrarle al gran pendiente de los Colosio, la presidencia de la República.

Los otros

Como acciones preparatorias para el arranque del proceso electoral concurrente que comienza en este mes de

septiembre y cuya votación será el primer domingo de junio del 2024, se llevan a cabo actividades de todos tipos y

colores, entre ellas el encuentro número siete de personas que participan en los Observatorios Locales de

Participación Política de las Mujeres que se lleva. acabo en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.

La Consejera Electoral del INE Dania Ravel Cuevas estuvo como invitada especial al evento y consideró que las

sesiones de trabajo del Observatorio son fundamentales para unir esfuerzos en la construcción de una agenda

común que atienda la violencia política de género y fortalezca la participación y liderazgo político de las mujeres en

todos los niveles.

Acudieron como de todos los organismos locales electorales del país, representantes de Tamaulipas, al

considerarse que la única manera de avanzar en los objetivos de la igualdad y el respeto de los derechos en función

de género, es repasar todos los procedimientos y establecer obligaciones a todos los actores de los procesos

electorales, para que nada se quede por investigar o por decidir sobre todo aquello que atañe a las mujeres.

En Tamaulipas los libros de texto nuevos se entregan a los alumnos, porque la dependencia que tiene a su cargo la

Mtra Lucía Aimé Cano Pastor no recibió notificación alguna de autoridades judiciales en el sentido de suspender la

entrega de los libros, mientras tanto en el Estado de México, la determinación sí se hizo efectiva porque

comenzaron las clases con los libros del año pasado.

Por su parte, el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya estuvo en San Fernando, para arrancar

acciones que detonarán el desarrollo y bienestar de los habitantes de la región entre ellas construcción de redes de

agua potable y tomas domiciliarias, guarniciones y conformación de calles, entrega de escrituras a colonias que

estaban irregulares y el inicio del programa de condonación de intereses moratorios en impuestos y derechos.

Para el Mandatario San Fernando y otros municipios de la región fueron abandonados por la anterior administración

que dejó una sociedad agraviada, por ello, ofreció su amistad y el respaldo con actividades y acciones que contarán

mucho para que haya una nueva etapa de bienestar, porque dijo que existen proyectos listos para arrancar, como la

construcción del nuevo Hospital, el de una planta para la destilación y fermentación de sorgo y una más de

alimentos balanceados, así cómo, la instalación de granjas para la producción de ostión en la Laguna Madre para

beneficiar a los pescadores.

Con el Gobernador estuvieron en San Fernando miembros de su gabinete, como la secretaria de Bienestar,

Verónica Aguirre de los Santos, quien es de por allá y tiene aspiraciones políticas, el secretario de Obras Públicas

Pedro Cepeda Anaya, el de Seguridad Pública Sergio Chávez García y el General de Gobierno, Héctor Joel Villegas

González

Asimismo, el de Salud, Doctor Vicente Hernández Navarro y el de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, médico

Dámaso Anaya Alvarado, junto con el responsable de los Programas Federales, Luis Lauro Reyes Rodríguez y el

doctor Gabriel de la Garza Garza.

El Director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, arquitecto Manuel Treviño Cantú, fue el responsable

de la entrega de escrituras