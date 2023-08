La noticia que está causando revuelo en todos lados. El ex gobernador Eugenio Hernández Flores podría ser puesto en libertad después de enfrentar cuatro procesos locales en Tamaulipas, ¿Será cierto que por fin saldrá libre?

¡Increíble, pero cierto! Han pasado casi 6 años desde que Eugenio fue detenido y encarcelado por primera vez en el penal de Ciudad Victoria, y luego trasladado al estado de México. Durante todo este tiempo, hemos escuchado muchas veces que podría ser liberado, pero siempre ha sido una falsa alarma. Sin embargo, esta vez parece diferente.

Según sus abogados, el Poder Judicial Federal ha ordenado su liberación, lo que nos hace pensar que esta vez sí podría ser el momento. Después de enfrentar tantos procesos legales, tal vez se haya llegado a una conclusión.

Pero no nos emocionemos demasiado pronto. Aunque la noticia está corriendo como reguero de pólvora, todavía no tenemos la confirmación oficial de su liberación. Por eso, debemos mantenernos atentos a cualquier actualización al respecto.

Es importante recordar que la justicia es un proceso complicado y que las decisiones pueden cambiar en cualquier momento. No podemos olvidar que EUGENIO HERNANDEZ FLORES fue un importante político y gobernador en su momento, por lo que su caso es muy mediático y polémico.

Así que, esperemos que pronto tengamos más detalles sobre la liberación de Eugenio Hernández Flores.

LA NUEVA AUTOPISTA DE AMERICO

Uno de los proyectos estratégicos, dentro de los 38 que el gobernador, AMERICO VILLARREAL, tiene en marcha para transformar el estado, es la construcción de la autopista Mante-Ocampo-Tula.

Esta mega obra promete impulsar el desarrollo en Tamaulipas y estados cercanos, por ello, AMERICO acudió para supervisar personalmente el avance de la construcción.

La autopista tendrá una longitud de aproximadamente 106 kilómetros y se destaca la construcción de un túnel de más de 1800 metros de extensión, ubicado a unos 15 kilómetros de la cabecera municipal de Ocampo. Sin duda, esta obra de ingeniería en plena Sierra Madre Oriental es impresionante y sobre todo, muy necesaria.

Algo a destacar, es que este proyecto llevó casi 20 años desde que se comenzó a hablar de él en gobiernos pasados, pero fue hasta la llegada del gobierno de la 4T que se tomó acción, gracias al trabajo del doctor AMERICO VILLARREAL y el respaldo del presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, quienes han estado atentos a las necesidades de los tamaulipecos.

Lo que sí es que los anteriores gobernadores, solo gastaron en publicidad para anunciar este proyecto, pero nunca lo concretaron, eso, sí, el primer trazo exigía que pasara por ciertos ranchos, los cuales eran propiedad de los ahora ex funcionarios, es más, extrañamente muchos poderosos de otros estados, llegaron a comprar ranchos por donde pasaría dicha autopista, la cual ahora cruzará por otros lugares.

La meta es que para principios de 2025 la nueva autopista esté en servicio, permitiendo un flujo de tránsito diario promedio anual de 3000 a 5000 vehículos, la cual será clave para el transporte que viene del Bajío hacia los Puertos de Tampico y Altamira, así como para el movimiento comercial del noreste mexicano que se dirige al sur de Tamaulipas.

Como estos proyectos, también podemos mencionar el famoso «Puente Roto» de Altamira, que actualmente está en reconstrucción. Este puente fue un elefante blanco durante años debido a la burocracia, el desinterés y la corrupción. Afortunadamente, parece que Tamaulipas está dejando atrás esa historia negativa y se está construyendo un futuro de éxitos y resultados… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

