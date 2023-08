Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Doña Eva Luna viene desde la colonia Nueva Esperanza, pero llegó puntual a la cita.

Desde unos días antes le comunicaron que debía estar a las 11 de la mañana de este viernes, para recoger el tinaco que gestionó en las oficinas de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado y por eso, pidió a unos vecinos que le ayudaran a llegar.

Se acercó al lugar que le correspondía en la fila y avanzó hasta el pequeño toldo blanco, en donde tres jóvenes checaron sus datos y el folio correspondiente.

Así, sin muchos rodeos, sin tramitología, ni burocratismo, doña Eva avanzó unos pasos más y recibió un tinaco nuevo con los herrajes para la instalación.

“Nos va a servir mucho”, dice con la voz entrecortada y de inmediato agradece al gobernador Américo Villarreal por cumplir su palabra y atender a quienes más lo necesitan.

Y las historias se repiten, llegan de diversas colonias de Ciudad Victoria: Azteca, Linda Vista, Américo Villarreal Guerra, Luis Echeverría, México, Patria para Todos, Bethel y varias más.

Es la segunda jornada, que esta vez entrega 300 tinacos de 450 litros de capacidad, con lo cual la Dirección de Atención Ciudadana cumple el compromiso del gobernador Américo Villarreal con todas las personas que se han acercado a él, tanto en los eventos, como en las oficinas de la dependencia en Palacio de Gobierno explica Hugo Mendoza Martínez, director general de Relaciones Públicas, Compromisos y Atención Ciudadana.

“Venimos desde la colonia Linda Vista, tardamos más de una hora en llegar, pero muchas gracias al gobernador”, expresa la señora Soraya Guevara, mientras le suben el tinaco a un triciclo en el que lo transportará hasta su domicilio, al otro lado de la ciudad.

Doña María Sixta Colchado, es otra de las señoras que carga con su tinaco nuevo; ella viene de la colonia Azteca e igualmente, sólo tiene palabras de agradecimiento para el gobernador del Estado.

“Yo fui a pedir un medicamento a las oficinas, ahí en Gobierno y vi que se estaban anotando para pedir tinacos; les pregunté a las muchachas que si me podía anotar y mire, además de que me apoyaron con las medicinas aquí me tiene”, platica, mientras sonríe.

A don Manuel Guevara, de la colonia México, lo tuvo que ayudar uno de sus vecinos para que llegara a la cita. En un Tsuru tratan de asegurar el tinaco, mientras don Manuel firma la hoja de recibido y se alegra porque sabe que él y su esposa ya no van a llenar solo cubetas de agua.

“Que buen regalito nos hizo el gobernador, díganle que gracias y que Dios quiera que siga ayudando a su gente”, comenta Everardo Juárez, de la colonia Américo Villarreal Guerra.

La fila cada vez es más numerosa, pero todo marcha en orden, esperan su turno, alistan su identificación y ven desde el otro lado de la calle como las personas que ya recogieron su tinaco se ayudan entre ellos mismos para trasladarlos.

“Es que somos varios de la colonia Américo Villarreal Guerra, yo traigo la camioneta y ahí me llevo los tinacos para que no batallen”, comenta uno de los hombres que va y viene subiendo tinacos y asegurándolos con las correas para no sufrir algún accidente en el trayecto.

“Que Dios lo bendiga mucho al gobernador, gracias por preocuparse por nosotros”, dice doña Octavia Infante, de la colonia Américo Villarreal Guerra, mientras se despide y emprende el camino de regreso a casa.