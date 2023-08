La amistad entre la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS y el gobernador AMERICO VILLARREAL está más fuerte que nunca y esto quedó demostrado durante la reciente visita que hizo la alcaldesa a Ciudad Victoria, donde estuvo al lado del mandatario en la entrega de recursos del Fondo Tamaulipas.

CARMEN está más que firme para su reelección como alcaldesa y no solo por la amistad con el Gober, si no porque hasta ahorita no hay nadie que pueda alcanzarla en popularidad y esto lo podemos ver reflejado en las diferentes encuestas que se han realizado, las cuales indican que, si las elecciones fueran hoy, CARMEN LILIA arrasaría en las urnas.

Y no es para menos, durante su mandato ha logrado grandes avances en infraestructura, educación, salud y lo más necesario que requieren los neolaredenses.

La estrecha relación con el gobernador AMERICO VILLARREAL, no es casualidad, si no que ambos comparten una visión de progreso y desarrollo para Tamaulipas y en especial para Nuevo Laredo.

Esta reciente visita a Ciudad Victoria es solo una muestra más de su unión y compromiso con nuestro estado. La entrega de recursos del Fondo Tamaulipas es vital para seguir impulsando el crecimiento y bienestar de nuestras ciudades. Y tener a la alcaldesa y al gobernador trabajando juntos en este proyecto es garantía de éxito.

La amistad entre CARMEN LILIA y AMERICO está más fuerte que nunca, y esto solo significa una cosa: ¡más progreso, más desarrollo y más oportunidades para Nuevo Laredo!

CARLOS SIGUE FUERTE EN MORENA

¿Sabían que CARLOS CANTUROSAS es garantía de triunfo y el partido que lo lleve en la boleta en una de las candidaturas del 2024, es más que seguro que tenga la contienda electoral asegurada y por mucho margen en las urnas?

Morena sabe que no puede perder a un elemento tan valioso como CARLOS CANTUROSAS, porque es, hasta ahorita, el ex alcalde que más popularidad tiene entre los neolaredenses. No existe ningún ex alcalde local que pueda superarlo en una encuesta.

CARLOS es una apuesta segura para Morena. Su liderazgo, dedicación y popularidad entre los neolaredenses lo convierten en una opción indiscutible para representar al partido en las próximas elecciones.

Si a CARLOS CANTUROSAS, MORENA lo pone en la boleta junto a su hermana, CARMEN LILIA, serían un triunfo garantizado.

Sinceramente, no creemos que CARLOS vaya a contender con otro partido, porque MORENA estaría arriesgando muchísimos votos en el 2024. Morena lo necesita, junto con su valioso aporte para seguir trabajando por el bienestar de nuestra comunidad.

Recientemente, CARLOS tuvo una visita muy importante en la Ciudad de México, además con el gobernador de Tamaulipas, AMERICO VILLARREAL. Estas visitas son una clara muestra de que está más que seguro en MORENA y será difícil que se vaya a contender a otro partido, tal como muchos han estado rumorando… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

