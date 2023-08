“¿Tú eres Jesucristo Superestrella?” Bromeó el dirigente estatal del

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, durante un evento sui

géneris que organizó ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO hace unas

semanas, en donde mostró su expertise y la institucionalidad que

caracteriza al magisterio.

“La ropa sucia se lava en casa”, fue el mensaje que se llevaron los

asistentes al edificio que alberga las instalaciones del Sistema de Ahorro

para el Retiro de los Trabajadores de la Educación de Tamaulipas, creado

en julio de 1999 con el apoyo del gobierno de TOMÁS YARRINGTON

RUVALCABA.

Y refrendado el 9 de enero de 2006, por EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES,

cuando RODRÍGUEZ TREVIÑO lideraba por primera vez a la Sección 30

del magisterio tamaulipeco.

Días antes, los comerciantes convocados a esta reunión, recibieron la visita

o la llamada telefónica, en los términos más discretos posibles, de uno de

los profesores más cercanos al dirigente estatal.

Me refiero al maestro ARTURO ARIZMENDI TERÁN, titular de la conspicua

Secretaría de Finanzas del SNTE.

“Queremos saldar la deuda que tiene el Sindicato con usted”, escucharon

las y los comerciantes de Victoria, quienes pensaban que los pagos

pendientes que la dirigencia anterior heredó, era dinero perdido.

El profesor ARIZMENDI TERÁN se refería a la deuda que adquirió el SNTE

con diversos comerciantes de la capital tamaulipeca, en tiempos en que las

finanzas las manejó JOSÉ ABELARDO IBARRA VILLANUEVA.

Quien hoy ocupa la segunda cartera en importancia de la Sección 30,

gracias al segundo lugar que obtuvo la planilla “Por la dignificación del

SNTE”, que le permitió adjudicarse la Secretaría de Organización.

“Nada más les pedimos un favor, que asistan al SARTET para dejar

evidencia del pago”, les dijo ARIZMENDI TERÁN.

Comerciantes de diferentes ramos llegaron a las instalaciones del SARTET

a la hora marcada, en donde fueron recibidos por RODRÍGUEZ TREVIÑO,

el carismático líder del magisterio tamaulipeco.

Sonriente y de buen humor, ARNULFO los saludó y bromeó con cada una y

uno de los asistentes, para enseguida explicarles el motivo de la reunión, en

donde les comentó haber gestionado exitosamente con la dirigencia

nacional del SNTE, recursos extraordinarios para saldar su deuda.

ALFONSO CEPEDA SALAS, quien relevó a JUAN DÍAZ DE LA TORRE en

noviembre de 2018, es el dirigente nacional del Sindicato que autorizó esta

partida especial, pero solicitando evidencia del pago.

Razón por la cual, RODRÍGUEZ TREVIÑO convocó a las y los

comerciantes al SARTET, en donde se tomó la fotografía entregando los

cheques, dando fin a la deuda contraída en tiempos de IBARRA

VILLANUEVA.

Quien fue Secretario de Finanzas de la Sección 30, con JOSÉ RIGOBERTO

GUEVARA VÁZQUEZ como dirigente estatal.

“Les pido por favor, de la manera más atenta, la mayor discreción, porque

no queremos afectar la imagen del SNTE”, palabras más, palabras menos,

fue la petición que les hizo RODRÍGUEZ TREVIÑO, a las y los

comerciantes que no demandaron al Sindicato para cobrar su adeudo.

Sonrientes por recuperar un dinero que creían perdido, las y los asistentes

al SARTET salieron sorprendidos por el trato cordial que ARNULFO les

prodigó, pero, sobre todo, de la preocupación mostrada por el dirigente

estatal, para evitar dañar la imagen institucional de la Sección 30.

“Es un auténtico viejo lobo de mar de la política”, dijo uno de los

comerciantes, “un mezquite bien meado”, opinó otro, soltando la carcajada

por la expresión proferida a la salida del SARTET.

Y sí, quienes conocen al dirigente del SNTE, saben que ARNULFO conoce

los vericuetos de la grilla magisterial y no se cuece al primer hervor.

Como lo demostró esa mañana al entregar los cheques de una deuda que

no es suya: en lugar de ametrallar a la dirigencia anterior, privilegió la

unidad del SNTE evitando una confrontación estéril.

Ni una sola palabra salió de la boca de RODRÍGUEZ TREVIÑO, en contra

de GUEVARA VÁZQUEZ y, mucho menos, de IBARRA VILLANUEVA,

quien hoy es su aliado institucional en la conducción del SNTE.

“¡Está cabrón Arnulfo!” Dijo otro de los comerciantes asistentes al SARTET,

que gustosos dejaron evidencia del pago de una deuda, constatando

además la expertise política de ARNULFO, pues sin darse cuenta, el

profesor se los echó a la bolsa en un abrir y cerrar de ojos.

Fue una gestión exitosa ante la dirigencia nacional del SNTE, que evitó abrir

un expediente ante el contralor magisterial, JUAN LUIS TREVIÑO

TREVIÑO, que hubiera requerido la mediación del Gobierno del Estado.

Hablamos de una deuda cercana a los 8 millones de pesos, de los cuales el

20% se destinó a boletos de avión.