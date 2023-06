La detención en Texas de una regidora del municipio de Reynosa, panista y muy cercana al gobierno anterior, que resultó traficante de cocaína impulsó nuevamente la idea de obligar a los legisladores a dejar de andarle pendejeando para ponerse a trabajar en lo que realmente están obligados, buscar darnos un mínimo de garantías de que para futuros gobiernos tendremos los representantes populares que merecemos y no viles delincuentes, mariguanos, o loquitos que nos siguen destrozando la vida al meternos en una vorágine de incertidumbres e inseguridad.

Porque después fue el propio alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, que con valentía reconoció que no es la única viciosa en su cabildo, informó que de acuerdo con anteriores pruebas de antidopaje por lo menos “cuatro o cinco, entre regidores y síndicos, son adictos a sustancias prohibidas”, a drogas pues.

La información en realidad es preocupante y obligadamente debe llevar al Congreso de Tamaulipas a actuar, no solo en ese municipio sino en los 43 de Tamaulipas, para “limpiarlos”, vaya pues, no podemos darnos el lujo de tener narcogobiernos, no pueden ser responsables de nuestro futuro y el de nuestros hijos personajes viciosos, ya que no se les puede tener un mínimo de confianza en lo que puedan decidir sobre el manejo de la seguridad y los presupuestos públicos destinados a la misma.

Pero le decía, lo realmente obligatorio es llevar a los Diputados a imponer dentro de los requisitos de elegibilidad a cualquier cargo de elección popular las pruebas de control y confianza, todo lo que tenga que ver con la forma de vida de futuras autoridades, de futuros servidores públicos de elección popular debe ser confiable y conocerse públicamente.

Quizá sea mucho pedirles a los legisladores, porque parece que ellos también estuvieran hasta el chongo de adicciones o malos manejos que con cualquier pretexto absurdo cada que se toca el tema dicen que no es posible una acción reforma de ese calibre, ponen como prioritarios “los derechos humanos” de los políticos y se olvidan de que el simple hecho de que tendrán mando o injerencia en labores o aprobación de presupuestos de seguridad pública los hace susceptibles de ello, digo, si a un policía es legal, hasta constitucional que se le pueden aplicar ¿por qué no podría hacerse lo mismo a quienes aspiran a tener mando sobre ellos?

Además otra verdad es que en este México lindo y querido ya no se necesitan muchas reformas en materia electoral, solo es urgente la que le mencionó, la de colocar en los requisitos de elegibilidad el aprobar exámenes de control y confianza, quizá crear un instituto autónomo y confiable para este tipo de pruebas y ya.

No es poca cosa lo que le menciono, hoy mismo resulta muy riesgoso lo que sucede en Reynosa, eso de tener “cuatro o cinco” adictos en un Cabildo no es nada sano, es más y si me apura, la situación hasta los convierte o hace sospechosos de ser un cabildo que no es digno de representar a un municipio tan importante, que es bastante peligroso que tome decisiones sobre actividades de prevención o seguridad.

Y algo más, lo de Reynosa lo conocemos por ese acto de sinceridad o valentía de su alcalde Carlos Peña, porque se echará encima a grupos no deseables, pero ¿y qué ocurre en los otros 43 ayuntamientos?, ¿igual serán cabildos con relaciones peligrosas o peores?, quién lo sabe, pero por eso le digo, son tiempo de obligar a los Diputados a jalar, a dejar de andar en la tonteja para tomar decisiones que a todos nos beneficien, si quieren lo pueden hacer, ya que si no actúan al respecto los siguientes sospechosos serán ellos…

RECONOCE CENEVAL EXCELENCIA DE EGRESADOS DE LA UAT… Un total de 28 egresados de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales Matamoros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) recibirán el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia EGEL, logro que consolida el prestigio nacional de la máxima casa de estudios de la entidad en la formación de profesionales de la salud con un alto nivel de excelencia.

El director del plantel universitario, Mtro. Pedro Luis Mendoza Múzquiz, informó que, debido al desempeño de calidad en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), los egresados del programa educativo de Médico Cirujano recibirán el premio que otorga el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. (CENEVAL), en una ceremonia a celebrarse el 29 de junio en la ciudad de Aguascalientes.

Dijo que esta distinción ofrece a los nuevos profesionales mejores oportunidades en el mercado laboral actual, por lo que destacó su reconocimiento a los jóvenes médicos que han hecho un importante esfuerzo destacándose como estudiantes con una educación integral que contribuye al crecimiento y la excelencia de la Universidad.

Subrayó que para la institución universitaria es un privilegio contar con egresados de calidad que son ejemplo de los altos niveles académicos de la máxima casa de estudios, y reafirmó el compromiso de seguir elevando los indicadores y consolidar a esa facultad como un referente de escuelas de alto rendimiento en medicina.

Cabe señalar que el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL se otorga a los sustentantes que alcanzan un desempeño sobresaliente en todas las áreas que conforman el examen y que, además, cumplen con los requisitos que estipula el CENEVAL.

Con estas metas logradas por sus egresados, la UAT fortalece sus indicadores de calidad educativa a nivel nacional y se prepara para darle más y mejores herramientas académicas a sus estudiantes, a través de las reformas que entrarán en vigor en el periodo que inicia en agosto de este año.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… [email protected]