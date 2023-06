Vaya declaración dio el alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ «EL MAKITO», al asegurar que dentro de su Cabildo hay síndicos y regidores mariguanos.

Así como lo lee, que recientemente les hicieron una prueba antidoping a todo el Cabildo y al menos cinco de los ediles, resultaron positivos a algunas sustancias prohibidas.

“Esto lo hice público, hubo gente (regidores y síndicos), que reprobó el examen pero obviamente esta es información privada que no tengo yo el derecho (a decir)”. “Sí, como lo hice saber en aquel momento por eso hicimos el antidoping». “No me acuerdo, 4 o 5, no me acuerdo”, fueron las palabras del alcalde.

Y aunque dijo que por ser información privada no puede dar los nombres de estos ediles, esperemos que así como ya se dieron cuenta que son adictos, creo que lo justo, para el Municipio y para los reynosenses, sería quitarlos del cargo.

Pero, ya sabemos que en Reynosa hay síndicos y regidores que le entran a las sustancias prohibidas, y la pregunta es ¿Cómo andan los síndicos y regidores de Nuevo Laredo?

¿Alguno de nuestros representantes en el Cabildo le entrará a alguna sustancia prohibida?

Digo, cervecita y whiskito la gran mayoría, pero eso cualquiera, es para relajarse, hasta un servidor, pero, ¿será todo a lo que le entran?

¿Les gustaría que hicieran antidoping en el Cabildo de Nuevo Laredo?

MADRUGUETE EN EL VERDE ECOLOGISTA NUEVO LAREDO

Se nos había pasado comentar sobre el madruguete que les dieron en el Partido Verde Ecologista de Nuevo Laredo, donde prácticamente les dieron una patada en la cola a los militantes y les impusieron como nuevo líder local, a un priísta.

Así como lo lee, JUANES CARRIZALES, un priísta de por vida, que fue candidato, que fue líder sindical gracias a su mamá quien le cedió el trono, pero con tan mala suerte que solo le duró unos meses el poder, porque los desterraron, es ahora el nuevo dirigente del Verde Ecologista.

Aquí no importó el liderazgo de ALFREDO «EL BUFALO» MONTES, ni la sabiduría y lealtad de GUSTAVO PANTOJA, al final, nadie de la militancia fue tomada en cuenta y solo les impusieron al priísta.

No sabemos qué dotes de liderazgo tenga JUANES CARRIZALES, sabemos que siempre ha sido muy apegado a su madre APOLONIA CARRIZALES, una señorona en la política, quien siempre llevó mano en la repartición de puestos en el PRI, gracias a su liderazgo.

Doña APOLONIA siempre demostró ser una mujer entrona, de falda fajada y por ello el PRI le dio varias veces la regiduría, muchos puestos políticos y hasta el liderazgo de una maquiladora.

Ahora JUANES deja el PRI y logra colarse como dirigente del VERDE ECOLOGISTA.

Veremos que tanto puede hacer por ese partido, bueno, sin ser brujos o adivinos, ya sabemos que la idea es ir en alianza con MORENA y ponerse en las primeras posiciones de la planilla de regidor, para ir seguro.

O un sueño más guajiro, que al Verde Ecologista le toque nuevamente la candidatura a la Diputación Federal y que sea para un hombre y ser él el abanderado.

Digo, el lugar indicado para obtener una de esas dos candidaturas ya lo ocupa, ahora falta que tan listo resulta JUANES CARRIZALES, porque la verdad no le ha aprendido nada a su mamá.

LALO GATTAS SALUDA CON SOMBRERO AJENO

Pues ahí tenemos que el alcalde de Ciudad Victoria, LALO GATTAS anda saludando con sombrero ajeno, pues presumió la llegada de nuevos camiones de basura como una acción propia, pero al final lo balconearon porque esos camiones son por parte del Fondo de Capitalidad, de AMERICO VILLARREAL.

Fue la Secretaria de Finanzas, ADRIANA LOZANO, quien explicó, a través de un comunicado, que derivado de la firma del Fideicomiso denominado “Fondo de Capitalidad”; el Gobernador AMERICO VILLARREAL; hizo entrega de 12 nuevas unidades recolectoras de basura que darán servicio a los habitantes de Ciudad Victoria.

“Esta primera acción es el resultado del compromiso que el Dr. Américo Villarreal Anaya hizo hace un año cuando fue candidato a la Gubernatura y hoy es una realidad; con ello se demuestra que este es un Gobierno que tiene palabra; que es un Gobierno del pueblo y para el pueblo”, dicta el comunicado.

En pocas palabras es un compromiso cumplido por nuestro Gobernador y no por el alcalde LALO GATTAS, quien sigue sin cumplir sus compromisos de campaña.

En fin, LALO GATTAS sigue en picada, con un gobierno que no convence a nadie y lo peor, aún así piensa en reelegirse… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

Comentario [email protected]