Dicen los que saben que en Tamaulipas las gentes de los medios de comunicación, los periodistas, sólo somos noticia cuando estamos muy enfermos o al morir. En estos días Cendy Robles, quien por de 25 años ha sido conductora de televisión, es noticia por una razón diferente.

La guapa Cendy Robles divulgó que acaba de iniciar como modelo de Only Fans, que es una plataforma donde para suscribirse hay que pagar.

Ella, a quien conocimos más cuando fue vocera de Héctor Garza González, Guasón, ex precandidato a la gubernatura de Tamaulipas. Me compartió por Wasap que estaría el viernes 9 en charla con Hugo Reyna en la frecuencia del 1670 AM de Reynosa.

Wikipedia define que Only Fans es una suscripción pagada de contenido sexual pero también de creadores como chefs, musicos y terapeutas.

En la entrevista, Cendy Robles a la pregunta de ¿que te animó para ingresa en esa página?, respondió: «No fue un tema fácil. Más que mi familia el tema difícil fue conmigo misma. Es una red que exige más intimidad a los que participan…contestar mensajes, subir fotos. ¿Qué no voy a hacer en mi Only Fans? Lo aclaro: no voy hacer pornografía. Van a ser fotos muy hot, muy sexis, y videos muy sexis, con mi sello personal». Se pueden suscribir tecleando «OnlyFans/CendyRobles».

Cendy Robles, quien además hace cosa de ocho años, participó en El Diario de Cd. Victoria elaborando una página de asuntos financieros, comentó que en sus redes sociales tiene 700 mil fans orgánicos, principalmente de Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México, Texas, y diversos países. Comentó que actualmente el 90 por ciento de la población tamaulipeca ya está conectada al mundo con un celular. En Facebook pueden ver la entrevista de Hugo Reyna en la página Focus Radio. Que haya gran exito para la comunicadora Cendy en estos tiempos de innovación del 2023.

2.- Pues ahi tienen que en la fronteriza Nuevo Laredo recién se celebró con la participación de más de 1, 200 estudiantes y 27 conferencistas de varios países el Primer Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Aplicada. Estop organizado por el gobierno de Américo Villarreal. La titular de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor convocó a los jóvenes a la superación académica

3.- Decidido a incrementar los niveles de bienestar en Victoria, el presidente municipal Eduardo Gattás Báez reconoció y elogió el servicio de vigilancia voluntario que brindan las cinco uniones de veladores de esta capital entregando a sus integrantes gafetes oficiales con fotografía expedidos por el gobierno municipal.

Juan Ramón Rosal Lucio, secretario general del Frente Popular y representante de las cinco organizaciones de que aglutinan a más de 250 veladores en Victoria destacó que que esta identificación es una herramienta fundamental para seguir prestando un mejor servicio a las familias victorenses.

En el evento de entrega, participaron el Teniente Jairo García Velázquez, de la Guardia NacIonal; el ayuntamiento abogado Hugo Arael Reséndez Silva; y José Hernández Cuesta, de Participación Ciudadana, así como la redidora Josefa Mata García. NOS VEMOS.