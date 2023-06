Al grito de que son tiempos de las mujeres, el Gobernador Américo Villarreal Anaya anunció su decisión de brindar su apoyo a la aspirante de MORENA a la candidatura presidencial, Claudia Sheinbaum.

Dejó Américo atrás su afinidad de género con Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Avila, para pronunciarse en lo oscurito por la señora Sheinbaum, lo mismo que lo han hecho otros mandatarios estatales.

El jefe político de todos ellos Andrés Manuel López Obrador ha pedido que en nombre de la unidad de MORENA, el proceso de auscultación y selección del candidato presidencial se produzca en un marco de disciplina, al estilo PRI, es decir, sin “cargadas”.

La señora Claudia no es conocida en Tamaulipas, no tiene representante, no tiene grupo, pero eso no tiene la menor importancia, pues desde ya se gesta un movimiento cuerudo que se ha propuesto llevarla hasta los cuernos de la luna.

A propósito de cuernos, Cabeza de Vaca sigue ausente de la escena política, al menos de manera pública, pues nadie duda que en lo privado sigue agitando los vientos para tratar de conseguir que su proyecto no naufrague y termine de irse al fondo de la barranca.

La alianza PAN-PRI-PRD continúa jaloneando con furia interna para conseguir ir a la cabeza del proyecto de ganar el regreso al Palacio Nacional, con un candidato de su filiación.

Por supuesto, es solo chunga política pues son partidos muy desprestigiados (todos los partidos lo son, pero estos abusan) inclusive el partido del sol azteca está en proceso de extinción, de tal manera que solo patalea para que le den monedas de despedida.

Claudia puede presumir de poseer los mejores atributos políticos pero tiene en su contra la tradición de que ninguna mujer ha escalado hasta la titularidad del poder ejecutivo federal.

El machismo podría echar al traste con la mejor candidata mexicana que pueda registrarse como aspirante a la Presidencia de la República, pues está muy arraigado el sentimiento de falsa superioridad masculina.

En la historia moderna de México, cinco mujeres han competido por la Presidencia de la República, pero ninguna se ha acercado siquiera poquito al éxito. Ella son Josefina Vázquez Mota, Patricia Mercado Castro, Cecilia Soto González, Rosario Ibarra de Piedra y Marcela Lombardo Otero.

Tamaulipas tampoco parece estar maduro para entregar el poder ejecutivo a una dama, aunque al final de la gestión de Eugenio Hernández Flores hubo un momento en que pareció considerarse la posibilidad de encumbrar a Laura Alicia Garza Galindo o a Amira Gómez Tueme.

Retomamos el tema de Américo, para añadir que se tomó como un dispendio la orden de rentar 22 flamantes camionetas de lujo tipo Tahoe, blindadas, para el servicio de otros tantos miembros de primer nivel del poder ejecutivo local.

Se pagarán 63 millones de pesos en los siguientes tres años, por el arrendamiento de la flotilla de vehículos, en beneficio de los titulares de dependencias de alta jerarquía.

Entre los funcionarios que recibirán el privilegio de estrenar este tipo de camionetas de calidad mundial (así lo presume el comercial) están los Secretarios de Administración, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Trabajo, Educación, Desarrollo Rural, Desarrollo Económico, Consejerías jurídicas, Secretaría de Pesca y Acuacultura, así como la Secretaría de Turismo.

Damos por descontado que los responsables de las dependencias de seguridad y justicia necesitan y merecen protegerse por lo delicado de las funciones que tienen encomendadas, pues están expuestos a sufrir represalias.

Pero los funcionarios citados en el párrafo próximo anterior no necesitan de viajar en burbujas impenetrables pues sin menospreciar la relevancia de sus funciones, no andan pisando callos ni afectando intereses de terceros.

