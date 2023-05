Para procesar la reforma constitucional y legal en la materia, el 24 de mayo de 2017 el Congreso del Estado expidió el Decreto LXIII-81, constituyendo la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, que fue presidida por el diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ y como Secretario de la misma ALEJANDRO ETIENNE LLANO.

Dos meses antes, el 29 de marzo, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA remitía la iniciativa de Reforma Constitucional, para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, siendo aprobada el 5 de abril de 2015, mediante el Decreto LXIII-152, publicado el 20 de abril en el POE.

Reforma Constitucional, aprobada por el voto unánime de las bancadas del PAN, PRI, MORENA, MC y PVEM, que dio vida a los “Órganos Internos de Control”, contemplados en los artículos 58 y 149 de la Constitución Política de Tamaulipas, como parte del engranaje para prevenir, combatir y sancionar los actos de corrupción, tanto del funcionariado como de los particulares que la concretan (corruptos y corruptores).

Posteriormente, el 24 de mayo de 2017, tanto la bancada del PAN como la del PRI, presentaron cada una la iniciativa para regular el Sistema Estatal Anticorrupción, previendo las facultades de los “Órganos Internos de Control”, que vigilarían al ITAIT, UAT, TRIELTAM, TJA, IETAM y a la CODHET.

Con el voto unánime de RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES, GUADALUPE BIASI SERRANO, GLAFIRO SALINAS MENDIOLA y demás integrantes de las bancadas del PAN, PRI, PVEM, PANAL y la inasistencia “justificada” de la diputada obradorista, MARÍA DE LA LUZ DEL CASTILLO TORRES, fue aprobado el Decreto LXIII-181, expidiendo la Ley del Sistema Estatal, que se publicó el 2 de junio de 2017 en el POE.

Viene a cuento la cronología legislativa anterior, porque una vez concluida, en junio de 2017 se procedió a designar a las y los titulares de los Órganos Internos de Control en comento, mediante el procedimiento contemplado por el artículo 134 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso, previamente reformado.

Junto con la ley anterior, se reformaron las leyes que regulan al ITAIT, IETAM, TJA, TRIELTAM, CODHET y la Ley Constitutiva del UAT (que provocó un desencuentro y finalmente no fue incluida en la primera camada de titulares de los OIC), para dar paso a la presencia de los Órganos Internos de Control, como enlaces con el Sistema Estatal Anticorrupción.

Los OIC está dotados con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones.

Tienen a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pueden constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del propio órgano y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa,

Así como revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos estatales y presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, creada en 2017 por esta misma reforma constitucional.

De acuerdo al artículo 134 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento internos del Congreso del Estados, las personas titulares de los OIC serán nombrados mediante convocatoria pública.

Y por las dos terceras partes de las y los diputados presentes en la sesión, conforme al artículo 58 fracción LX, de la Constitución Política local.

Mediante este procedimiento, CATHERINE NARVÁEZ MENDOZA (ITAIT), FABIÁN ARTURO CALDERÓN GONZÁLEZ (IETAM), PAOLA CONTRERAS PEÑA (CODHET), GILBERTO EMILIO CORTES GUERRERO (TRIELTAM) y EDGAR MACIEL MARTÍNEZ BÁEZ (TJA), fueron designados por seis años, durante la sesión celebrada el 29 de junio de 2017.

Sesión en la que JAVIER CASTRO ORMAECHEA también fue designado Fiscal Anticorrupción, cargo que hoy ostenta RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, quien ha recibido formal denuncia de RAÚL HERNÁNDEZ CHAVARRÍA, para que investigue las irregularidades encontradas en la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, que el primero de los tocayos dirigió en el sexenio de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

No hay plazo que no se cumple ni fecha que no llegue: el próximo 30 de junio de 2023, las personas titulares de los Órganos Internos de Control concluyen el periodo de 6 años para el que fueron designadas, incluyendo a GILBERTO GARZA OSUNA, quien relevó a PAOLA PEÑA CONTRERAS en el OIC de la Comisión de Derechos Humanos, mediante Decreto LXIII-784, expedido el 13 de febrero de 2019 y publicado el día siguiente en el POE.

Desde finales de abril pasado, OLIVIA LEMUS (CODHET), JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE (IETAM), ALEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ (TJA) y DULCE ADRIANA ROCHA SOBREVILLA (ITAIT), debieron de notificar a la Presidencia del Congreso del Estado, que las personas titulares de los OIC concluirán su función el próximo 30 de junio, como lo señala el artículo 134 de la Ley del Congreso.

Viene tarea para la diputada ÚRSULA SALAZAR MOJICA: construir mayoría calificada para la segunda camada de los Órganos Internos de Control.