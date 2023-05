Sin tapujos el alcalde Mario López confirmo que ninguno de los alcaldes de los municipios, que visto el presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron incluidos en la agenda porque los temas fueron sobre la aduana, por lo que solo dos civiles estuvieron presentes, que fue el presidente AMLO y el gobernador, así como autoridades militares.

Así lo declaro el alcalde, tras realizar la entrega de 10 motonetas para el departamento de Limpieza Publica, 5 mil luminarias y equipo para realizar trabajos de fumigación, ceremonia que se llevó a cabo en la Plaza Principal.

Ahí reporteros lo entrevistaron sobre la visita del López Obrador, y ante esta situación, en la que no se involucró a los presidentes municipales, pues fue prudente de su parte no asistir, y no como algunos quisieron hacerlo ver y lo andaban grillando que no lo querían, por lo que el edil puntualizo que no se anden con esas cosas, ni anden inventando.

Y es que mientras la prudencia impero en el edil matamorense, no ocurrió lo mismo en Reynosa, donde Carlos Ortiz Peña sigue tratando de justificar el tremendo oso que cometió, por andar acudiendo a donde no fue invitado, aun cuando insiste, e insiste que el mero fue a recibir a Andrés Manuel López Obrador, aunque eso le signifique seguir siendo el hazmerreír de los tamaulipecos.

Continuando con Reynosa, mientras que al que están viendo muy gandaya es al dirigente estatal del PAN Luis Cachorro Cantú, ante la ventaja que está tomando aprovechando su cargo como líder estatal para promocionarse, causando la inconformidad entre aquellos que están aspirando a la presidencia municipal de Reynosa, por lo que exigen que el piso sea parejo.

Para nadie es un secreto las aspiraciones de El Cachorro Cantú, que tiene los ojos puestos en la alcaldía de ese municipio, por lo que cada vez que puede se deja ver por ese terruño y aprovechando la vuelta pues organiza conferencias de prensa, principalmente para “tirarle tierra” a sus rivales políticos.

Por lo que los aspirantes panistas ya pusieron el grito en el cielo, ante la clara ventaja que está tomando, ya que el en su calidad de dirigente estatal, con la mano en la cintura puede autodesignarse, por lo que no piden, sino que exigen que el partido ponga el piso parejo, para que pueda salir un candidato electo de manera democrática, y que pueda tener el peso político para que pueda hacer frente a los candidatos de Morena y de Movimiento Ciudadano.

Por lo que los panistas están haciendo el llamado a Luis Rene Cantú, para que le baje dos rayitas a su promoción en las redes sociales, y que si quiere ser candidato, pues que renuncie a la dirigencia para que la competencia interna panista entre aspirantes sea pareja.

Mientras tanto el Fiscal Anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda, con su petición de protección, según porque por culpa de la prensa pues corre riesgo su integridad, más bien estaría intentando crear una cortina de humo, al ser señalado de ser el principal sospechoso del saqueo que ascienden a los 10 millones de pesos, como así lo fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado.

Y es que entre las afectaciones detectadas se encuentran el equipo digital, donde se encontraban valiosos archivos, como expedientes e investigaciones.

Todas estas pruebas estarán en manos del Fiscal Irving Barrios Mojica, situación que lo pondrá entre la espada y la pared, ya que deberá proceder en contra de Ramírez Castañeda, que los pondría frente a frente a estos funcionarios heredados por la pasada administración, y en caso de no actuar pues quedaría más en evidencia su obediencia al ex mandatario Francisco García Cabeza de Vaca.

Por cierto, en su reciente conferencia de prensa el gobernador Américo Villarreal aseguro que el vandalismo político ha quedado atrás, por lo que ahora la Federación realiza una inversión en Tamaulipas de 38 mil millones de pesos, atendiendo las necesidades que otros no hicieron en el pasado, dicha inversión es casi la mitad del presupuesto del estado, obras que se vienen a reflejar en el Puerto de Matamoros, en hospitales del ISSSTE de Tampico, en los hospitales en Nuevo Laredo y Matamoros, además de la construcción del hospital en San Fernando, así en las obras de remodelación y modernización de las aduanas en Tamaulipas y la construcción de la Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo, además de las programas de Bienestar en el Estado.