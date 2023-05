Uno.- Sean las presentes líneas el medio para extenderle qué, la comunidad

universitaria se honra y distingue a los miembros de su plata docente que se

han caracterizado por su trabajo, dedicación y esfuerzo en beneficio de los

máximos logros universitarios a lo largo de los años.

Estamos convencidos de que la calidad es el eje principal de todo el

quehacer universitario y por ello, es motivo de orgullo y satisfacción hacer

de su conocimiento que ha obtenido el reconocimiento a la trayectoria

docente que otorga esta universidad por su labor interrumpida durante 30

años.

Mi felicitación por obtener tan merecido reconocimiento, ya que con ello

aparte de mostrar a la sociedad lo más destacado en el ámbito académico, al

interior nos consolida como institución promotora de la formación de

calidad.

Como rector de esta Universidad, agradezco encarecidamente todas las

aportaciones que día día realiza en su trabajo universitario, actitudes como

las que demuestra, la debemos replicar todos los que participamos en la

dinámica Universitaria. Reconozco su esfuerzo, por ello, me permito invitarle

a la ceremonia protocolaria de la Entrega de Reconocimientos a la

trayectoria docente, que se llevará a cabo el próximo 19 de mayo del

presente, a las 11.00 horas en el teatro Juárez,

En espera de saludarle personalmente, me despido de Usted, reiterándole la

más distinguida de mis consideraciones, dice el rector de la UAT Guillermo

Mendoza Cavazos a la Dra. Mirna Leticia Santoyo Caamal, y eso es bueno

porque vale la pena un reconocimiento y más cuando viene del guía de la

máxima casa de estudios, y de quien hemos dicho está en todos los temas y

lo caracteriza en humanismo e incluyentismo.

Lo malo del asunto es que mientras el rector de la UAT hace y reconoce la

trayectoria, el trabajo y la dedicación de años y años al servicio de la UAT,

de la Dra. Santoyo, EDDY Izaguirre, la despidió disque porque le dictaron los

nombres del nuevo equipo de la Unidad Académica Francisco Hernández

García, antes facultad de derecho, y en el cual, no aparecía ella.

Por cierto, que en el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas arrecian los

cuestionamientos en contra de Edgar Danes Rojas, incluso los

procedimientos legales en su contra promovidos por el Magistrado Rene

Osiris Sánchez Rivas, después de que Danes ha cometido excesos y un

abuso además en el gasto de los recursos del Tribunal.

Y nada tendría de malo a no ser que todo el mobiliario de la oficina del

magistrado presidente ha sido cambiado sin justificación, lo mismo el

parque vehicular y más aún cuando los gastos personales y de

representación son sumamente exagerados, veremos.

DOS. – Por cierto que en reunión virtual el gobernador Américo Villarreal

Anaya y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé

Robledo Aburto, acordaron firmar el acuerdo que permitirá transformar el

sistema de salud, a través de recursos para aumentar la plantilla de

personal, dotar de insumos y medicamentos y concluir la infraestructura

hospitalaria en Tamaulipas.

Con la firma de este convenio el gobierno garantiza que los tamaulipecos sin

seguridad social, tengan acceso a la atención médica y a medicamentos

gratuitos, basados en el convenio de adhesión al IMSS-Bienestar.

“Estamos listos para firmar el convenio de adhesión al IMSS- Bienestar dijo

el mandatario a Zoé Robledo, director general del IMSS.

Zoé Robledo asegura que, con este acuerdo, empezarán a llegar a

Tamaulipas de forma inmediata, recursos para infraestructura hospitalaria y

medicinas.

Vale la pena mencionar que el acuerdo de adhesión deriva del acuerdo

marco signado en el mes de febrero para ampliar los servicios del IMSS-

Bienestar, luego de analizar el diagnóstico de las necesidades en materia de

infraestructura, equipamiento, personal de salud y medicamentos en

Tamaulipas.