Ya hay varios personajes en Nuevo Laredo, que se andan moviendo para el 2024, personajes que saben que para merecer una candidatura, tienen que hacer mucho trabajo de campo, por ello se la pasan en las colonias trabajando y claro de paso promocionándose.

Sabemos que MORENA mantiene una rotación de género en sus candidaturas, pero sí en Nuevo Laredo marca que es mujer, entonces CARMEN LILIA lleva mano.

En segundo lugar anoten al ex alcalde, CARLOS CANTUROSAS, que sin duda todos saben que ya tiene boleto seguro para una candidatura, ¿para cuál?, ahí si aún no sabemos, pero de que va seguro, va.

CARLOS está buscando la senaduría, aunque también podría ir para la Diputación Federal y como muchos dicen, también no lo descarten para Presidente Municipal, aclarando que si de MORENA se trata, él está apoyando la reelección de su hermana CARMEN LILIA.

Otro que ya tiene boleto y también si me preguntan, no sé para cuál, pero lo tiene seguro para una candidatura, es el Secretario del Ayuntamiento, JUAN ANGEL MARTINEZ.

JUAN ANGEL, todos sabemos que se la jugó en serio con CARMEN LILIA en la elección antepasada, donde renunció a su primera regiduría, la cual ganaran o perdieran ya la tenía segura.

Sin embargo JUAN ANGEL les demostró a todos lo que es lealtad y sobre todo confianza a CARMEN LILIA, pues no dudó ni un tantito en dejar la primera regiduría, por ello, debe estar considerado, a la de ya, para una candidatura.

El regidor, ENRIQUE FIGUEROA, es otro de los regidores que ha arreciado su trabajo en las colonias, ha aprovechado cada evento para hacerse presente y a la par, realiza sus propios eventos en las colonias de su sector para llevar medicamentos, despensas, boletos y festejando a los niños y a las mamás.

ENRIQUE busca una diputación local, pero también le agradaría la reelección para regidor.

LUIS CAVAZOS, es otro regidor que anda en movimiento, él es gente muy, pero muy cercana y leal a los CANTUROSAS, no por algo lo subieron en la planilla a la primera regiduría.

Desde el fallecimiento del regidor JORGE VALDEZ, LUIS CAVAZOS ha tomado el liderazgo de la bancada morenista y aunque siempre ha sido muy disciplinado y no se mueve si sus jefes no se lo indican, también trae su corazoncito enamorado por una candidatura, ya sea para diputado local o para la reelección de regidor.

El primer Síndico, CHUY JASSO, es otro que se mueve en las colonias, llevando apoyos y alegrías.

CHUY también es gente cercana a los CANTUROSAS y quiere escalar en el ámbito político, por ello aspira a la Diputación Federal e incluso, asegura que algún día dirigirá los destinos de Nuevo Laredo, desde la alcaldía.

La Segunda Síndica IMELDA MANGIN, es otra de las morenistas que tiene muchas posibilidades de ser tomada en cuenta para una candidatura.

IMELDA es mujer de experiencia política, pues ha ocupado puestos muy importantes, como regidora, diputada, Jefa de la Oficina Fiscal y Primera Síndica.

Ella aspira a la Diputación Federal, aunque no dudará en aceptar la candidatura que su partido le indique.

El regidor SANTOS FRANCISCO, es otro de los que se la pasan en territorio viendo las necesidades de las familias.

Por ello, también hay que considerarlo para las elecciones del 2024, pues es un político bien posicionado, que cuenta con las simpatías de las familias del sector que representa.

SANTOS bien podría ocupar una candidatura a la Diputación Local o para la reelección de regidor.

NINFA CANTU, Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno de AMERICO VILLARREAL, también es considerada en la lista.

En la capital cueruda se dice que NINFA es apoyada desde Palacio Nacional.

Unos dicen que para la alcaldía, otros que para la diputación federal, incluso podría ser para la senaduría, pero de que suena, suena.

La recién estrenada Secretaria de Bienestar Social, DOCTORA LILIANA ARJONA, también está dentro de la jugada.

ARJONA también tendría un boleto asegurado para una candidatura, ya sea para la Diputación Local o para una regiduría, pero de que va, va.

HORACIO SEOANE Secretario de Servicios Públicos Primarios, también debe de ser tomado en cuenta, es de los que se la rifó con los CANTUROSAS y ha dado buenas cuentas en el puesto que le fue encomendado.

HORACIO SEOANE no quita el dedo del renglón de querer ser diputado local, pero seguramente también aceptará si lo proponen para una regiduría.

El subsecretario de Bienestar Social, GASTON HERRERA, es de los que de plano ya dijo que quiere y a nuestro punto de vista, claro que obtendrá una candidatura.

GASTON asegura que si la convocatoria de MORENA marca mujer, apoyará con todo la reelección de CARMEN LILIA, pero si marca hombre, entonces luchará con todo para obtenerla.

Claro que podría ser elegido para cualquier otra candidatura, la cual, sin temor a equivocarnos, ganaría sin chistar en las urnas.

GASTON trae mucho arrastre político, es muy reconocido y querido en las colonias, por ello, sabemos que MORENA lo trae en la lista.

Y no olvidemos a OSCAR MARIO HINOJOSA, no porque sea el esposo de la alcaldesa, sino porque ha sabido ganarse una candidatura a pulso, recordemos que fue parte importante del triunfo de AMERICO VILLARREAL, al ser el coordinador de campaña en esta frontera.

Además es un personaje que ha sabido ganarse el cariño de los neolaredenses.

Y claro que nos preguntamos ¿Querrá DANIEL PEÑA TREVIÑO una candidatura por Morena?

Preguntamos porque DANIEL ha apoyado incondicionalmente cada campaña morenista, desde los CANTUROSAS hasta la de AMERICO VILLARREAL.

Además de mantener una gran amistad con CARMEN LILIA a quien le ha reconocido su trabajo como alcaldesa.

Y párele de contar, ellos son los funcionarios que más se preocupan por andar en las colonias haciendo el trabajo para promover su imágen.

Los demás aún no se han dado cuenta o de plano no les interesa saber, que las nuevas elecciones están a la vuelta de la esquina.

Aunque yo lo que he visto, es que se la pasan muy preocupados, pero por darse la gran vida gracias al sueldo y la compensación que ganan cada quincena.

Andan preocupados por subir al facebook sus nuevas cirugías, sus viajes, su ropita de marca, sus autos de lujo, sus nuevas casotas y sus nuevos amores.

En fin, en Nuevo Laredo se jugarán una alcaldía, tres diputaciones locales y una diputación federal y el que no se mueva, se quedará como el chinito.

FESTEJA CARMEN LILIA, EN GRANDE A LAS MAMAS

Vaya festejo organizó la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, a las mamás de Nuevo Laredo.

Fue una mega fiesta, con baile, alegría, regalos y mucha diversión.

“Su dedicación, esfuerzo y amor incondicional son la fuerza que impulsa la transformación de Nuevo Laredo, son esenciales para el desarrollo de las familias, son ejemplo de fortaleza y perseverancia que demuestran equilibrar la vida laboral familiar”, fue el reconocimiento de CARMEN LILIA, a las miles de madrecitas que abarrotaron la Explanada de la Independencia.

Ahora sí las mamás de Nuevo Laredo tuvieron un gran festejo, donde bailaron, cantaron, lloraron, recordaron viejos tiempos, rieron y disfrutaron a lo grande.

PRESUME LALO GATAS SU CAMPAÑA POR LA REELECCION

Quien ya anda presumiendo que le está yendo bien en su precampaña por la reelección a la alcaldía, es el alcalde de Ciudad Victoria LALO GATTAS, quien asegura que en donde se para, la gente se reúne por miles para apoyarlo.

GATTAS dice que ya se siente la efervescencia política a su alrededor, pues en lo que respecta a sus aspiraciones personales, dice que hay buena aceptación por parte de los victorenses.

En entrevista a los periodistas, dijo que todos los días anda en las colonias y que para muestra de su arrastre, tuvo un evento, donde daría una pequeña cena, pero que al final, se le juntaron más de mil 200 gentes.

LALO GATTAS anda muy seguro de tener la reelección, a pesar que los victorenses siguen molestos porque no les ha cumplido con los compromisos de campaña, de mejorar el servicio de agua potable y el de la recolección de basura, además que la capital tamaulipeca sigue con los mismos problemas de falta de bacheo y obras de infraestructura.

En fin, ya falta poco para saber que MORENA sigue confiando en GATTAS para ir nuevamente a las urnas o de plano buscarle relevo… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

