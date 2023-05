El apestado pero amparado Fiscal Anticorrupción del Estado RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA

no solo sigue haciendo lo que se le viene en gana al frente de dicha área sino que de

manera vil y sistemática miente a todo mundo, el hecho de que en su constante relatoría

enumere decenas de mentiras es sin duda un hecho debidamente calculado, es decir,

Sin embargo las y los diputados y parte de la cúpula estatal le siguen el juego con la postura

de no querer violentar el proceso de amparo que mantiene aún en cargo al mentado

funcionario en la fiscalía.

Por lo pronto RAMIREZ CASTANEDA prosigue con lo planeado con su verdadero jefe, el ex

gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Por cierto este desde la clandestinidad donde se encuentra huyendo, a través de su

hermano ISMAEL principalmente y de alguno que otro de sus voceros continua con el plan

de hace creer que será candidato a la presidencia de la república cuando en realidad bien

que sabe que no tiene la mínima posibilidad de acceder a dicha candidatura, lo que

realmente está detrás de todo este tinglado es lograr que el CEN del PAN le entregue una

curul en el senado por la vía plurinominal.

Sin embargo dicha idea dia a dia se le complica más habida cuenta que el mentado ex

gobernante sigue en la mira de la justicia federal sin contar las denuncias formales que ya

están listas en su contra por el desvío de más de 500 millones de pesos que realizó en su

tránsito por el gobierno del estado, en pocas palabras CV seguirá huyendo, al tiempo.

En otro asunto a partir de la medianoche de ayer culminó el llamado título 42 que no es otra

cosa que una norma sanitaria impuesta por el ex presidente de Estados Unidos DONALD

TRUMP que permite las expulsiones en caliente de la frontera, debido a ello las autoridades

de aquel país tienen dicho que expulsaran de manera tajante a todos quienes ingresen a

suelo norteamericano de manera ilegal.

Debido a esta medida tanto la autoridad estadounidense como la mexicana han

implementado diversos operativos con tal de contener el esperado movimiento de miles de

migrantes que sin duda serán regresados a tierras mexicanas.

Lo más grave de todo esto es que miles de indocumentados serán cooptados por las

decenas de bandas criminales que pululan en la región que saben que encontrarán y

contarán ya sea por la fuerza o por necesidad material humano para engrosar sus filas

delictivas.

El asunto de acuerdo a expertos en la materia será un suceso sin precedentes en la historia

de países en tema relacionados con la inmigracion, siendo por lo que se ve nuestro país el

más castigado en todos los sentidos.

En tanto, aunque aún falta un buen de tiempo para que se desarrolle el proceso electoral en

el país y eso incluye a Tamaulipas, las teorías respecto a los actores políticos que habrán

de participar en la contienda política-electoral están al orden del día.

Los partidos a contender principalmente MORENA PAN, PRI y PRD velan armas iniciando

con la selección de los candidatos que serán sus abanderados en la elección muchos de los

cuales ya se están “moviendo” desde ahora a través de diversas maneras principalmente lo

hacen utilizando las redes sociales y de uno que otro pendón o espectacular.

En medio de esto al menos por el PAN se comienza a filtrar que en lo que respecta a la

capital estatal el candidato a la alcaldía podría ser el diputado federal OSCAR ALMARAZ

SMER dueño ya de un nutrido capital político.

Igualmente se habla para la senaduría de la república del ex candidato a la gubernatura del

estado CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI “el truko”.

En otro punto el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas GUILLERMO MENDOZA

CAVAZOS por medio de la Facultad de Comercio y Administración Victoria presentó el

proyecto que plantea un modelo arquitectónico para desarrollar viviendas de bajo costo y

financiadas para jefas de familia en condiciones de vulnerabilidad social.

En el evento celebrado en el Centro de Gestión del Conocimiento Campus Victoria el rector

entregó el proyecto al Arq. HUGO DE LA GARZA director del ITAVU Estatal.

En su mensaje el rector externó que dicho proyecto plantea una solución específica para

una problemática actual y forma parte de las metas de la UAT con miras a solucionar

problemas que afectan a las comunidades.

Cabe mencionar que el referido proyecto se alinea a las estrategias del Plan De Desarrollo

del Gobierno de Tamaulipas expuesto por el Gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA

teniendo un impacto real en cada uno de sus tres ejes estratégicos.

