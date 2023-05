Aseguran los priistas, pero también panistas, que ALEJANDRA CARDENAS CASTILLEJOS aparecerá en la boleta electoral el año entrante, que será candidata de la alianza “Va por Tamaulipas” integrada por PAN, PRI y PRD.

Prudentemente ALEJANDRA CARDENAS no ha dicho abiertamente esta boca es mía, obviamente y por su actividad en diferentes sectores de la población se ve que tiene la intención, que trabaja para ello, pero igual sabe que del plato a la boca se cae la sopa por lo tanto es mejor esperar a que todo esté bien amarrado.

ALEJANDRA dio la sorpresa en el Congreso, es de las pocas diputadas, sino es que la única, que ha presentado propuestas muy apegadas a la realidad donde las mujeres, los niños, las familias son lo principal y eso es para aplaudir.

Claro, ella sabe de tiempos y espacios, por ello constantemente se le ve haciendo chamba en territorio, muy cerquita de los votantes, como legisladora igual trabaja en lo suyo presentando iniciativas de beneficio colectivo, y aunque su corazón se acelere por la candidatura no ha cometido el error de destaparse anticipadamente como ya lo hacen otros personajes que la verdad ni posibilidades tienen.

Seguramente el ojo de ALEJANDRA esta puesto en la Presidencia Municipal de la capital tamaulipeca, como cualquier ente político, igual y su deseo es ser candidata por su partido, el PRI, ahora en alianza con el PAN y PRD y no hay duda que es la carta fuerte de los tricolores, los mismos directivos de ese partido ya lo externaron manifestándole el apoyo.

Sería interesante ver a una mujer haciendo una campaña competitiva, en serio, en pos de la Presidencia Municipal de la Capital Tamaulipeca.

Y atendiendo la equidad de género tiene muchas posibilidades, por capacidad tampoco para, pero igual dependerá mucho de las circunstancias, del cómo se acomoden los cuadros en todo el Estado, el PAN por tener mayoría de votos es quien tiene mano y ALE sabe de acuerdos, de tiempos y espacios.

No se duda, aunque ella no lo diga abiertamente, que ALEJANDRA espera ser candidata en el 2024 a la presidencia Municipal de la capital tamaulipeca, pero es una mujer sensata y seguramente si las cosas no resultan a su favor no será un obstáculo, se sumara e ira en formula con quien resulte ser el elegido de la coalición.

Mientras arranca el proceso electoral 2024, se sellan las alianzas en el Estado y se ponen de acuerdo los partidos de la coalición ALE, no da tregua, todos los días, sin descuidar su responsabilidad como legisladora, ni su mayor compromiso, el ser madre, se le ve activa, no solo en territorio, cerquita de la gente, también hace su chamba política.

Una cosa es segura, sea a la Presidencia Municipal, nuevamente a una diputación local o a la federal, pero de que ALEJANDRA CARDENAS va por Victoria y aparecerá en la boleta electoral el año entrante, va…