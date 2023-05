El ex alcalde priísta de Nuevo Laredo, DANIEL PEÑA TREVIÑO, habló sobre el trabajo que realiza la actual administración, reconociendo la labor que está realizando la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS.

DANIEL, asegura que ha estado al pendiente de lo que el Municipio realiza en esta frontera y afirma que el presupuesto de los neolaredenses se está aplicando de manera correcta, en obras prioritarias.

«Antes de ser ex alcalde, soy ciudadano, vivo en Nuevo Laredo, sé quien aplica bien los recursos, el presupuesto, Nuevo Laredo tiende a corto y largo plazo, a ser el punto más importante de una gran región como es Nuevo Laredo, Coahuila, Nuevo León y Texas y todo México, porque por aquí es la línea más estratégica ideal para el comercio internacional», destacó el ex alcalde, quien también criticó que por seis años, el anterior gobernador (CABEZA DE VACA), mantuvo a esta frontera en el abandono, donde ni siquiera apoyó a la gente de su propio partido.

El ex alcalde, reconoció que con CARMEN LILIA ya es otra cosa, que hay planeación y una buena estrategia, que realizan junto con su Cabildo y su gabinete.

«Decirlo, con la tarea que está haciendo, muy bien enlazada, haciendo sinergia con el presidente LOPEZ OBRADOR, con el gobernador AMERICO VILLARREAL. Tiene un gran presupuesto que no se había aprovechado en algunas ocasiones y creo que en esta ocasión es algo importante de decirlo, que bueno que tenemos a Carmen Lilia, a su Cabildo y sus directores haciendo algo que es prioritario para Nuevo Laredo».

CARMEN LILIA Y CARLOS SIEMPRE UNIDOS

En las últimas semanas se ha hablado, claro, en los partidos de enfrente, sobre la supuesta ruptura entre los hermanos CARMEN LILIA y CARLOS CANTUROSAS.

Que si CARLOS quiere mandar en presidencia y CARMEN no lo deja, que gente leal a CARLOS ha sido quitada de sus puestos en presidencia, que CARLOS le peleará a CARMEN la presidencia desde otro partido político.

En fin, por donde quiera escuchas los rumores sobre la ruptura de los CANTUROSAS.

Sin embargo, lo único cierto es que los hermanos y toda la familia CANTUROSAS están más unidas que nunca.

Una vez, hace ya varios años, platicaba con un amigo, de esos que sí le saben a la política y comentabamos lo mismo, sobre los rumores de una posible división entre los hermanos CANTUROSAS y este amigo me dijo firmemente, son una familia igual que todas, con alegrías, con tristezas y por supuesto que con pleitos internos, pero hay algo que los caracteriza, ellos son políticos y cuando se acercan las elecciones y uno de ellos va a participar, inmediatamente dejan atrás cualquier conflicto y siempre salen unidos, como la familia que son.

Claro que a veces hay diferencias entre la familia CANTUROSAS, usted y yo también nos peleamos con nuestros hermanos y al final nos gana el amor de familia y volvemos a hablarnos, a querernos.

Igual pasa entre CARMEN LILIA y CARLOS, puede haber diferencias, pero al final siempre el amor de familia, la sangre los une y así lo han demostrado y más ahora que suben a redes sociales presumiendo el cariño de hermanos que sienten, con el que han callado ya varias bocas que buscan desestabilizarlos.

CARLOS siempre ha apoyado a su hermana CARMEN, la apoyó en campaña y la sigue apoyando con sus consejos para gobernar.

Así que «no le anden buscando tres pies al gato», podrá haber rumores, pero lo único cierto es que en el 2024, los CANTUROSAS saldrán unidos, como siempre ha salido en cada campaña… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

Comentario [email protected]