Rumbo a la elección presidencial se están acomodando las calabazas; en ese caso, vale decir, las corcholatas. El menos es lo que se puede deducir de las últimas declaraciones y acciones de Ricardo Monreal: “Prefiero ser nada a traicionar a AMLO”. Antes sucedieron otros hechos que dan fuerza a dicha postura: Monreal traiciono por completo a la oposición y se entregó, también por completo, a AMLO. Hagan de cuenta que se olvidó que es “constitucionalista”, como una y otra vez lo apunto para no aprobar en el senado algunas propuestas de la 4T.

Nada a traicionar a AMLO. Significa, llanamente, que ya se olvidó de su lucha por la candidatura presidencial. Para unos, ya llego a un acuerdo, toda vez que hace poco el mismo AMLO sentencio que habrá espacios para todas las corcholatas. En otras palabras, Augusto López y el mismo Ricardo Monreal saben que no se quedaran sin chamba; el caso de Marcelo Ebrard tengo la impresión se cuece aparte: está convencido de que es hoy o ya nunca más podrá ser candidato.

ESTRATEGIA DE CONTROL.

Cuando AMLO dejo de ser priista, que se fue a la oposición, fue sufriendo en carne propia los golpes de la vida política; el haber perdido una y otra elección, le llevo a asumir que tiene que planear cada uno de sus movimientos políticos; y, entiéndase, trabajar en eso. Por ejemplo, eso de hacer marchas, que hizo como opositor, hoy como Presidente le han servido a MORENA disponer de estrategia y mecanismos de movilización política… que les será muy útil el día de la elección.

Cuando en los primeros meses de gobierno cuando van apareciendo problemas, que se enfrentan criticas ante las formas de gobernar, se cuenta que uno de los hombres cercanos al Presidente le conto la anécdota de Mike Jordán: cuando no podía encestar porque ya le conocían sus movimientos, el entrenador le dijo: suelta la pelota, dale movilidad. Y la respuesta de AMLO fue contundente: pero yo no voy a pasar el balón… en otras palabras, no soltar las riendas, no delegar y si acentuar el control y la centralización de las decisiones políticas.

PROYECTO DE CONTINUIDAD.

AMLO tiene una obsesión: trascender en la historia nacional, quiere equiparse a Benito Juárez, de ahí que su de gobierno lo califique como la 4T, es decir, la Cuarta Transformación: la independencia, la reforma, la revolución de 1910 fueron las anteriores. En la práctica ya paso a la historia como el tercer mexicano que vence al PRI, que lo saca de Los Pinos. Pero el quiere más: lo dijo en una mañanera, que quiere ser el mejor Presidente de México.

De ahí su obsesión de tener un control perfecto del proceso de la sucesión presidencial. Por eso, una y otra vez, hace notar que habrá un cambio generacional con una característica:

que garantice la continuidad de su proyecto político. En este caso, destapo a sus corcholatas y, desde un principio, dejo muestras de que la preferida es Claudia Sheiumbaum… a quien, se le ubica, como su hija política; en tanto que Marcelo como Ricardo han sido compañeros de lucha, pero cada uno tiene su propia vida política.

UNIDAD O FRACTURA.

Prefiero ser nada a traicionar a AMLO. Ello exige, sin la menor duda, sumisión y acatar sin chistar sus órdenes o instrucciones. En los hechos, el aun líder senatorial, ya se olvidó de ser candidato presidencial. AMLO logro doblegarlo, contralarlo. No sucede lo mismo con Marcelo Ebrard que, por los hechos, intensifica su lucha política. Así se considera la renuncia de Martha Delgado en la SER: “con la finalidad de dar inicio a proyectos personales y políticos que demandan mi completa dedicación”.

AMLO lo ha pedido a sus corcholata y Mario Delgado: que deben estar unidos para garantizar la continuidad del proyecto, de MORENA, en el poder. Fracturarse, lo repiten, es dar la oportunidad a que la oposición tenga mayores posibilidades de quitarles poder. Ya saben que Monreal ya no es problema; en tanto que Ebrard sigue pidiendo piso parejo y hasta señalar que hay una favorita. Y en el caso de Adán Augusto, como bien dicen, se da por satisfecho con ser mencionado y, se ilusiona, que puede ser parte de un plan B, si no funciona el A.

NUEVA CONSTITUCION.

El proyecto de continuidad se consolidará con la elección del 24: si ganan el control total del legislativo, tanto de diputados y senadores, para tener mayoría calificada. Incluso, ya se mencionó, que hasta puede haber un Constituyente, que elabore y apruebe una nueva Constitución: podrán hacerlo, efectivamente, si ganan todo… Podrán incluir, por decir, la reelección presidencial, tal y como sucede en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en Rusia, en China y en otros países donde la oposición ha sido aplastada.