Tras la publicación de la columna de ayer, titulada CARMEN LILIA FIRME POR LA REELECCION, una lectora me preguntaba si no existen más mujeres que pudieran ser elegidas por MORENA para una candidatura para las elecciones del 2024, en especial para Nuevo Laredo.

La respuesta es, claro que las hay.

Ayer comentaba que CARMEN LILIA está firme por la reelección, en caso que MORENA confirme que va con mujer nuevamente, por el tema de la equidad de género.

Y lo digo porque la mayoría de los neolaredenses aprueban su gobierno, la mayoría de la población acepta que se está haciendo un buen trabajo, con obras necesarias y con el crecimiento de la ciudad en desarrollo económico, que se traduce en empleos y mejores salarios.

CARMEN LILIA llevaría mano, porque con esa aprobación, tiene una popularidad grande entre el electorado, que la llevaría nuevamente a ganar en las urnas de manera fácil.

Pero, ¿existen más mujeres de dónde MORENA pueda echar mano?, claro que las hay, ahí tienen a la Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, NINFA CANTU DEANDAR, quien sinceramente ha dado el ancho en esa secretaría, logrando afianzar el gobierno de AMERICO VILLARREAL.

De hecho, en Ciudad Victoria se nombra mucho su nombre para las elecciones del 2024, por lo que no hay que descartarla para cualquier candidatura.

También está la segunda Síndica, IMELDA MANGIN, con experiencia probada en las urnas, quien sería una gran opción para MORENA.

LETICIA MENESES, Secretaria de Bienestar, es otra de las mujeres fuertes que podrían estar en la boleta, por su trabajo y popularidad en las colonias.

SILVIA FERNANDEZ GALLARDO, Gerente de COMAPA, también tiene carrera política y ha dado servicio eficiente en una de las dependencias más importantes de Nuevo Laredo.

No olvidemos a la Diputada Local, GABRIELA REGALADO, quien también ha dado batalla en el Congreso del Estado y mantiene penetración entre el electorado de Nuevo Laredo.

Otra mujer que puede ser considerada como candidata, es LILIANA ARJONA, suplente de la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, la cual ha estado muy al pendiente de los temas de salud municipal.

Claro que hay mujeres en MORENA Nuevo Laredo, con las cuales podría ocupar las diferentes candidaturas y ganar fácilmente en las urnas en las elecciones del 2024.

TAMAULIPAS EN LA AGENDA NACIONAL TURISTICA

El gobernador, AMERICO VILLARREAL, encabezó el arranque del Operativo Semana Santa 2023, destacando que, por vez primera, Tamaulipas es la sede del arranque de un operativo para Semana Santa, lo cual, es muestra de la importancia que tiene el Estado en la agenda turística nacional.

AMERICO estuvo al lado del secretario de Turismo del Gobierno Federal, MIGUEL TORRUCO, donde definieron a Tamaulipas como una potencia turística.

De acuerdo con AMERICO VILLAREAL, se esperan en este estado, más de 2 millones 500 mil visitantes, eso significa 400 mil visitantes más que el año pasado.

AMERICO también confirmó que, desde la presentación del Plan de Apoyo para Tamaulipas, se anunció el respaldo en materia turística a nivel nacional y con certificados internacionales, destacando en segmentos de especialidad y con las mejores playas del Golfo de México.

De igual forma, Tamaulipas se incorpora al Programa de Servicios al Turista, Ángeles Verdes, con 8 unidades para esta Semana Santa.

Por su parte, MIGUEL TORRUCO, estimó que tan solo Miramar, tendrá una ocupación por arriba del 80 por ciento y podría llegar al 100 por ciento., al igual que la Reserva de La Biósfera del Cielo y de los Pueblos Mágicos de Tula y Mier.

Han iniciado las vacaciones de Semana Santa, a nivel nacional se estiman 11.3 millones de turistas nacionales en los destinos del país, un consumo por servicios turísticos de 160 mil 48 millones de pesos, y una ocupación hotelera a nivel nacional de 62.1% y en donde Tamaulipas será de los sitios más visitados… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

