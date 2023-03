El gobernador de Tamaulipas, AMERICO VILLARREAL, le puso el nombre perfecto al ex gobernador, FRANCISCO CABEZA DE VACA.

«Mitómano», así lo llamó, al ser cuestionado sobre la denuncia que presentó el equipo jurídico de CABEZA DE VACA, sobre una supuesta conspiración en su contra por actores políticos de Morena.

CABEZA DE VACA tiene signos de padecer mitomanía, así lo dijo AMERICO y sinceramente, está muy en lo cierto.

“Creo que lo que decimos nosotros en ámbito médico y hay un padecimiento que se llama mitomanía. Es la situación compulsiva y permanente de mentir”, dijo AMERICO, al asegurar que lo único que busca CABEZA DE VACA es limpiar su imágen, porque quiere que pegue su proyecto político por el que anda desesperado.

Sin embargo, AMERICO dijo otra cosa muy cierta, que aunque CABEZA DE VACA busque limpiar su imagen a base de mentiras, su desempeño está marcado por la historia en nuestro estado y la ciudadanía tamaulipeca ya ha hecho un juicio social sobre él.

“El está en un proyecto político personal que está queriendo nuevamente fundamentar en base a querer limpiar una imagen que la historia y su desempeño lo han marcado y que vuelve a recurrir a la situación de tener esta situación de un mentir permanente y que la ciudadanía hay el juicio social y el juicio jurídico, yo creo que el más pesado es el juicio social y creo que ese ya ha sido tomado”, dijo el Gobernador.

LA REELECCION, ALGUNOS ALCALDES SON REPUDIADOS

La casa encuestadora MASSIVE CALLER, ha publicado una nueva encuesta, en donde mide la preferencia electoral que tienen alcaldes de ocho estados de Tamaulipas, donde lo más destacable, es que algunos alcaldes tienen el repudio de sus ciudadanos y no quieren que se reelijan.

La encuesta marca que en estos ocho municipios, ALTAMIRA, MADERO, VICTORIA, EL MANTE, MATAMOROS, NUEVO LAREDO, REYNOSA y TAMPICO, la marca MORENA tiene la preferencia, pues los ciudadanos votarían por ese partido para que siga gobernando.

Pero al pedir su opinión para saber si quieren que los actuales alcaldes se reelijan, ahí es donde «la puerca torció el rabo».

Por ejemplo, en ALTAMIRA, el alcalde ARMANDO MARTINEZ, el 57.8% de los encuestados dicen que sí votarían por su reelección, pero el 30.6% dice que no.

En Ciudad Madero, ADRIAN OSEGUERA ya está reelecto, así que tendrán que sacar nuevo candidato, pero MORENA tiene casi el 60% de las preferencias, contra 19.7% del PAN.

En Ciudad Victoria, MORENA tiene el 53.2% de las preferencias, pero no quieren la reelección de LALO GATTAS, pues el 35.3% dicen sí a su reelección y el 47.7% dice que no volvería a votar por él.

En el MANTE, NOE RAMOS, también está en la cuerda floja, pues el 40.7% dice sí a su reelección, pero 44.3% dice que no lo quieren nuevamente de alcalde.

En Matamoros, MORENA tiene el 61.3% de preferencias, pero su actual alcalde ya está reelegido, por ello tendrán que lanzar nuevo candidato.

En Nuevo Laredo, la marca MORENA tiene el 60.2% de preferencia, contra 17.8% del PAN, su alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, no tiene problemas, pues el 60% de los neolaredenses están dispuestos a votar por ella para su reelección, mientras que el 25.7% dice que no.

En Reynosa, tampoco hay problema, MORENA tiene el 57.1% de preferencia y el 53% dice sí a la reelección de CARLOS PEÑA, mientras que el 27.5% dice que no.

Y en Tampico, MORENA tiene preferencia del 41.9%, aunque ahí el PAN también manda, pues tiene el 37.4%, aquí será una elección interesante, porque el hombre fuerte del PAN, CHUCHO NADER, ya no puede reelegirse, por lo que tendrán que echar mano de un nuevo candidato.

Así la nueva encuesta de MASSIVE CALLER, que marca que MORENA tiene preferencia electoral en Tamaulipas, pero que algunos alcaldes no han sabido gobernar bien y por ello los ciudadanos les dicen no a su reelección.

Y otros, que por su buen gobierno, sus ciudadanos están listos para votar por ellos nuevamente en las urnas… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

