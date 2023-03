Esta es la expresión que muchos mexicanos quisieran oír-gritar para que el país convulsione y pudiéramos entrar en un enfrentamiento entre Chairos y Fifis.

Infiero, deduzco, concluyo, que el presidente Vicente Fox Quezada (2000-2006), optó por no aplicar la ley, por no hacerla valer, contra la persona del tabasqueño, Manuel López, entonces Jefe de Gobierno de la CDMX, porque pese a un ordenamiento judicial, el señor desacató. Simplemente no respetó la orden del juez que conoció el expediente.

Me parece que es lo mismo que está sucediendo en algunos temas de la administración federal y en este tema cuantos amparos no se han respetado por lo de las distintas etapas del Tren Maya.

Sin embargo, pese a lo que muchos pudieran pensar, el tema de hoy no es de tierras aztecas. Más bien es en Gringolandia, con el expresidente Donald Trump y algunos estiman es puntero con la nominación de su Partido Republicano y regrese a la presidencia en el 2024.

Incluso en la Lagañera, el originario de Macuspana, señaló públicamente su simpatía y ¿apoyo?, porque dijo él mismo había sido víctima para impedirle llegara a la presidencia, aunque Donald Trump, tiene la posibilidad de que el jurado del estado su propio Estado, Nueva York, lo encuentre culpable de no reportar correctamente gastos de campaña -delito en Estados Unidos-, pero además lo señalan por el pagó 130 mil dólares a una actriz porno, Stormy Daniels, y silenciar la presunta relación amorosa entre ellos.

El abogado del expresidente gringo, Michael Cohen, declaró fue él quien entregó el dinero a la fémina actriz de porno (2016) y su dinero fue reintegrado en cheque personal del ya presidente Donald Trump.

Se sabe que incluso hay veredicto y solo falta se gire la orden de arresto, lo que ha desatado sinnúmero de caricaturas y memes en redes sociales con la detención del ‘copetes Trump’, aunque en la red Social Truth, publicó sería detenido, con la reacción de los ‘chairos gringos’, lo que se interpreta como un ‘llamado a la guerra’.

Precisamente hablando de los vecinos, ayer se divulgó la noticia de que un banco muy importante de allá, Wells Fargo, ‘rompió relaciones’ con el Banco de Bienestar mexicano y a partir de abril próximo, niega el envío de remesas, de esos dólares que ha presumido, YSQ, porque se han superado los records históricos al grado que están moviendo la economía azteca.

Los motivos que dio a conocer el banco gringo se traducen en acusaciones fuertes, sumamente delicadas pues ponen en entre dicho el Credo de la 4T, “No robar, no mentir, no traicionar”.

En el mismo tema bancario, el único banco mexicano de capital 100% nacional, BANORTE, está advirtiendo a sus usuarios -con tarjeta de débito- tener cuidado al compartir información personal, porque insisten en que esa institución bancaria no pide datos a través de llamadas telefónicas, mensajes o correos electrónicos.

El banco sugiere colgar de inmediato si se dan llamadas telefónicas, hacer caso omiso de mensajes y, desde luego, no abrir algún hipervínculo ni en el correo electrónico, porque generalmente piden asociar tarjetas a tus cuentas por medio del número de Identificación Personal (NIP) o la clave del reverso de la tarjeta (CVV), generalmente de 3 dígitos.

Una de las trampas de los estafadores es el reconocimiento de algún gasto, sugiriendo cambiar a una tarjeta nueva, solo que, para la reposición del plástico, piden entrar a la Banca móvil y preguntan por los números de NIP y CVV. Precisamente porque esos son los datos necesarios para retirar todo o en partes el dinero de la tarjeta.

A todos nos puede pasar, precisamente cuando nos agarran en los famosos y populares cinco minutos, por lo que, en caso de ser víctima de este tipo de fraudes, los usuarios deben saber que tenemos que denunciar a Banorte y te podrán reembolsar el dinero entre 7 y 15 días hábiles, previa notificación a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)

Entendido de que la CONDUSEF es una institución pública que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que promueve, asesora, protege y defiende los derechos e intereses de quienes utilizan productos y servicios financieros.

La CONDUSEF abarca desde las instituciones de crédito, casas de bolsa, burós de crédito, casas de cambio, Afores, aseguradoras, financieras, hasta cooperativas de ahorro y préstamo, entre otros. También ofrece educación financiera, orientación, atención de quejas y resolución de anomalías o fraude.