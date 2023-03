Al tener una legislatura tan chafa el morbo crece por saber que habrán de hacer en las comparecencias de los Secretarios de Estado con motivo de la glosa del primer informe de gobierno.

La verdad, por prestarse más al show y ser inútiles, estos actos ya deberían desaparecer o de plano pensarlas en un formato diferente, nunca ha servido de nada llevar a un funcionario al Congreso y menos si solo acude a decir lo mismo que ha anunciado previamente el gobernante en sus informes.

Pero le decía, el morbo solo es por tener los diputados que tenemos, faltos de talento, inteligencia, sordos ante el pueblo, mudos cuando les conviene, mire, si en las anteriores legislaturas cada que supuestamente analizan la glosa no preguntan por problemas en específico y ni por error leían el documento del informe, pues en esta seguro el show será peor, porque, le insisto, ni siquiera salen a preguntarle a los ciudadanos sobre temas que interesen, en pocas palabras, la presencia de servidores públicos en el poder legislativo solo sirve para que Diputados de oposición se quejen y para que los del partido en el poder aplaudan.

Es claro que se requiere que el Congreso recupere su dignidad y ello implica, como primer punto, eliminar las comparecencias de funcionarios en el actual formato que es con el único afán de permitir venganza política, que se desahoguen los opositores o nomás para aplaudir los del bando en el gobierno, según sea el caso.

Espere, estoy de acuerdo con usted, sería un error eliminar las comparecencias por completo, es decir, nomás se requiere que sean bien utilizadas, así sí servirían de algo, vaya, el siguiente paso debe ser modificar el formato, tal vez ya sea tiempo, por ejemplo, que el Congreso tenga facultades para llamar a los funcionarios que manejen personal o presupuesto cada que se requiera, cuando surja una duda, cuando haya un problema.

Vamos por un ejemplo concreto, cada que tienen tiempo los legisladores de Morena dicen que la Fiscalía Anticorrupción es un elefante blanco, y desde hace tiempo los legisladores del PAN, le cuestionan a la Secretaria de Seguridad, sobre algunos eventos mediáticos, pues lo ideal es llamarlos de urgencia y no cuando la crisis haya pasado.

El informe es para la Auditoria Superior, para que el pueblo lo lea, analice y audite que se ha hecho y que no, pero nadamás, los Diputados ni siquiera saben para que están ahí, es más, puede y hasta vendan favores a los Secretarios en lugar de aclarar temas con ellos.

Hoy, por ejemplo, está a todo lo que da el tema de los aviadores y en otros casos se tienen procesos laborales en contra del Estado, o las bases sindicales se están quitando, quizá la comparecencia del Secretario de Administración esté en buen tiempo, pero es casi seguro que el formato no permita aclarar caso por caso, o preguntas más serias y a fondo no generalidades.

Por eso lo ideal es que todos los temas sean atendidos en su momento, es decir, que el Congreso del Estado adquiera facultades o se atreva a llamar a los titulares de las dependencias donde se observaran problemas tan graves en el momento que ocurren, eso si ayudaría si se hiciera con el objetivo de velar por los intereses de los ciudadanos no los partidistas, quizá así se logren soluciones conjuntas entre ambos poderes.

Eso es lo real, el Congreso y sus Diputados deberían preocuparse en serio por los problemas de la sociedad, en aprovechar las comparecencias para analizar si los problemas en cada área se originan por una mala legislación, ausencia de la misma o si de plano se requieren más recursos para atender los mismos.

Con la primera tanda de comparecencias que inician este jueves podremos comprobar lo inútil de dichos procesos, prácticamente sirven para que los Diputados se eviten la fatiga de leer los documentos del informe, para que se desahoguen los que tienen problemas con algún secretario o con el partido en el gobierno, para que vayan a la cacería de votos los opositores al régimen en funciones y, en casos más vergonzosos, para que algunos legisladores no paren de aplaudir en busca de la venía del poder para continuar con sus muy particulares aspiraciones políticas.

Concretando, que los funcionarios de la administración estatal vayan al Congreso presuntamente a comparecer y aclarar dudas de Diputados es mero trámite, un show inútil porque no sirve para resolver problemas y tampoco para evitar que aparezcan otros, y así seguirán mientras estos procesos no se hagan más reales, con un objetivo serio que es Tamaulipas, con la intención de mejorar y no de hacer circo porque, la verdad, estando tan feos y siendo tan chafas, los actuales diputados ni divierten…

GOBERNADOR EN LA CONAGO… El gobernador Américo Villarreal Anaya, respaldó tres acuerdos presentados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública para la asignación de recursos de las instituciones de seguridad y para la profesionalización del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

Al asistir a la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en esta ciudad y presidida por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el gobernador de Tamaulipas votó a favor de los tres acuerdos, que permitirán fortalecer el tema de la seguridad pública en todos los estados del país.

«El país y por supuesto Tamaulipas, van por el camino correcto en el combate a la delincuencia, gracias a la coordinación que se tiene con las Mesas de Seguridad y al trabajo de todas nuestras policías», expresó el gobernador Villarreal Anaya.

Durante la reunión de gobernadoras, gobernadores y la Jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el primer acuerdo aprobado por unanimidad, se refiere a los criterios de distribución y fórmulas variables para la asignación de los recursos del fondo para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública para el ejercicio 2023.

El segundo acuerdo, permitirá la actualización del programa rector de profesionalización acorde al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, mientras que el tercer acuerdo, también aprobado por unanimidad, es el referente a los criterios de distribución y fórmulas variables, para la asignación de posibles recursos que se autoricen en el ejercicio fiscal 2023.

ORGANIZA UAT CONGRESO NACIONAL DE SEXUALIDAD INTGRAL… La Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros (UAMM) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrolló el primer congreso nacional «Sexualidad Integral», organizado por investigadores y estudiantes, con la participación de ponentes de instituciones nacionales y extranjeras.

El evento realizado en las instalaciones de la UAM Matamoros fue inaugurado vía remota por el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la UAT, quien destacó la importancia de fortalecer los perfiles de los futuros profesionales con temas que enriquezcan sus conocimientos y les permitan competir en el mercado laboral.

Con la presencia de la Dra. Yolanda Castillo Muraira, directora de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros, el rector puso en marcha los trabajos y dio la bienvenida a expositoras, estudiantes e integrantes de cuerpos académicos y de investigación que participan en este congreso internacional.

En su mensaje, el contador Mendoza Cavazos puso de relieve que a partir del mes de agosto entrará en vigor el nuevo modelo educativo de la UAT, que incluye lo relacionado a la Vida Universitaria, por lo cual celebró el esfuerzo que hace este plantel en el sentido de abordar, mediante sus actividades académicas extracurriculares, temáticas de salud reproductiva.

Por su parte, la Dra. Yolanda Castillo Muraira refirió que la actividad surge de la iniciativa del Cuerpo Académico Educación y Salud Sexual Integral y del grupo Sexualidad Responsable, integrado por estudiantes de las tres licenciaturas que imparte esta institución universitaria: Enfermería, Psicología y Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

En ese contexto, señaló que la UAMM responde al plan de trabajo del rector Guillermo Mendoza respecto a impactar positivamente en la comunidad, y de modo enfático en temas tan importantes como la sexualidad, que se reflexionará de manera integral en este congreso. En el evento se contó con la presencia del Mtro. Pedro Luis Mendoza Múzquiz, director de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros.

También asistió la Mtra. Oralia Rodríguez Roano, presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Matamoros; así como la Dra. Gloria Maricela Guerra Rodríguez, líder del Cuerpo Académico Educación y Salud Sexual Integral, al igual que las jefas de enfermería de los hospitales de la localidad. Posteriormente, se dictó la ponencia “Desarrollo de capacidades para promover la salud sexual y reproductiva”, impartida por la Dra. Raquel Benavides.

Asimismo, la Dra. Alma Villa, de la Universidad Autónoma de Baja California, habló del “Acceso al aborto seguro”. Entre otras participaciones, la maestra Jenifer Verdugo Calderón, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, disertó el tema “Autopresentación sexual en línea y conducta sexual de riesgo para adolescentes”; la Dra. Sandra Esparza, de la Universidad Christus Muguerza, habló sobre “Sexualidad responsable”.

De forma virtual, la Dra. Carolina Valdez, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se refirió a la “Educación sexual integral en la infancia y adolescencia”; la Mtra. Tatiane André, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, habló de “Comunicación sobre sexualidad entre padres e hijos con discapacidad”, al igual que se programó la ponencia virtual “Empoderamiento de la mujer para el uso de métodos anticonceptivos” y el taller Derechos Sexuales y Métodos Anticonceptivos.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… [email protected]