Con el pretexto de la conmemoración del 85° aniversario de la Expropiación Petrolera se realizará otra marcha el próximo sábado 18 de marzo en la Ciudad de México, por lo que varias organizaciones civiles solicitaron información acerca del costo que tendrá el “acarreo” de miles y miles de personas procedentes de los estados gobernados por mandatarios surgidos de las filas de Morena, como es el caso de Tamaulipas.

Y como siempre, ninguna autoridad federal ni estatal ha dado a conocer cuánto aportará cada uno para cumplir con el capricho del presidente López Obrador, quien después de ver cómo más de un millón y medio de personas inundaron el zócalo de la Ciudad de México durante la segunda marcha ciudadana del pasado 26 de febrero, anunció la marcha del próximo sábado 18 de marzo.

Tradicionalmente se organizaba una ceremonia protocolaria para conmemorar la Expropiación Petrolera, ya sea en el Campo Marte o en alguna refinería con la presencia del presidente de la república, pero ahora como a López Obrador le urge demostrar que tiene poder de convocatoria y el apoyo del pueblo se le ocurrió realizar otra marcha en la Ciudad de México.

La primera contramarcha que se efectúo el 27 de noviembre de 2022, como se les conoce a las marchas organizadas por López Obrador cada vez que las organizaciones ciudadanas han salido en defensa del INE y de la democracia, tuvo un costo de poco más mil 500 millones de pesos, según varios analistas financieros que calcularon desde el costo de rentar cientos de camiones para acarrear a sus simpatizantes, además de proveer alimentos para el traslado y hospedaje en la Ciudad de México, sin dejar de mencionar el apoyo económico que reciben todos y cada uno de los asistentes.

Ahora ninguna autoridad federal ni estatal quiere dar a conocer cuánto desembolsará para enviar a sus simpatizantes para participar en la segunda contramarcha que se realizará en la Ciudad de México, sin embargo, no debemos olvidar que a finales de febrero fueron convocados todas y todos los dirigentes estatales de Morena a fin de calcular costos y definir estrategias para poder cumplir el capricho de López Obrador.

Y más ahora que el pasado 8 de marzo durante la celebración del Día Internacional de la Mujer participaron miles y miles de mujeres no sólo en la marcha organizada en la Ciudad de México, sino también en otras ciudades de varias entidades federativas, en donde hubo expresiones en contra de López Obrador porque ha retirado apoyos para las víctimas de la violencia familiar, entre otros de distintos programas federales.

Por cierto, aunque la Marcha Militar del pasado domingo 12 de marzo no fue tan numerosa ni mucho menos tumultuosa como otras, pero sí muy significativa porque miles y miles de soldados en activo o en retiro, acompañados por sus familiares, reclamaron a López Obrador, como Jefe Supremo de las Fuerzas Militares, porque no les permite actuar con firmeza y decisión cuando se enfrentan a grupos de civiles azuzados por las organizaciones criminales.

El reclamo de soldados en activo y en retiro refleja el sentir de todos los integrantes de las fuerzas armadas, ya que no sólo existe un creciente malestar entre la tropa porque deben de soportar agresiones verbales y físicas para que no considere como represor al gobierno de López Obrador, sino también porque realizan tareas ajenas a las obligaciones militares.

Nadie duda que en la marcha para conmemorar el 85° aniversario de la Expropiación Petrolera el próximo sábado 18 de marzo participarán miles y miles de acarreados procedentes de todo el país, cuyos costos serán a cargo de las arcas federales y estatales.

En la ceremonia seguramente López Obrador ensalzará la figura del general Lázaro Cárdenas del Río, quien luego de promulgar la Expropiación Petrolera, convocó a una marcha el 22 de marzo de 1938 frente a Palacio Nacional en apoyo de su decreto para la nacionalización del petróleo.

Y quién seguramente no asistirá a la conmemoración del 85° aniversario de la Expropiación Petrolera será Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, quien luego del reclamo de López Obrador por apoyar a la organización “Méxicolectivo”, publicó una carta para decir que sí había participado en un principio, pero luego ya no, por lo que no asistió a la presentación oficial de este grupo ciudadano de oposición celebrado en el Polyforum Siqueiros de la Ciudad de México.

Por otra parte, pero sin dejar el tema de la oposición, el empresario Gustavo de Hoyos Walter anunció por redes sociales que buscará la candidatura ciudadana para la elección presidencial del 2024, incluso reveló que prepara sus propuestas en materia de seguridad pública, reactivación económica, salud, entre otras que pronto dará a conocer ante la opinión pública.

Seguramente, el presidente López Obrador lo tundirá en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, puesto que desde que De Hoyos Walter fue dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lanzó fuertes críticas en contra de las decisiones políticas del tabasqueño, entre las que se encuentra aquella por desechar el Seguro Popular.

Posteriormente, como dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), De Hoyos Walter siguió con sus críticas contra el tabasqueño, sobre todo cuando formó parte de la organización “Mexicanos Primero”, que encabezó el también empresario Claudio X. González Guajardo.

En fin, el empresario De Hoyos Walter es el primer “gallo ciudadano” que buscará encabezar a la oposición en la elección presidencial del 2024, por lo que seguramente subirá la temperatura de la contienda electoral.

