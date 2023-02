Todo un fenómeno resultó el alcalde capitalino ABRAHAM GATTAS, quien, como los cangrejos camina hacia atrás políticamente hablando.

Y es que en un año y meses que lleva gobernando, este aprendiz de político, que con todo un capital, -no de pesos, porque le debía a todo mundo-, sino político y respaldado por el partido de moda y con toda la ciudadanía ya cansada de los anteriores alcaldes vieron a LALO, como una salvación a sus problemas.

Ciudadanos que ahora se arrepienten y maldicen la hora en que apareció este político y les lavó el seso para que votaran por él, quizá esperanzados, pero mas que nada dolidos y agraviados por las anteriores administraciones de XICO y PILAR.

Desde su triunfal llegada al ayuntamiento, prometió que llevaría a la capital de Tamaulipas a lo que siempre fue una cuidad AMABLE, LIMPIA, SEGURA y que los recursos se estarían aplicando honestamente y con la transparencia exigida por los ciudadanos.

Que quienes agraviaron a Victoria serían investigados y que se aplicaría la ley a hasta sus últimas consecuencias.

Hoy XICO y PILAR se pasean campantes en toda la ciudad y el estado sin que nadie los moleste y se ríen del alcaldito que vocifera, alardea, sentencia, pero no ha cumplido nada de lo que prometió, el tiempo pasa y cae en el sótano de las preferencias de los ciudadanos.

La ciudad sigue como un mega basurero, salvo algunos fraccionamientos fifis que han sido beneficiados, pero muchas colonias siguen con baches, fugas, sin luminarias y lo mas peor, condenadas a seguir así, porque no hay presupuesto, el alcalde sigue con sus lamentos y quiere mas dinero.

Esto porque todo se gasta en sueldos, viáticos, imagen, facturas infladas, constructoras invisibles y en las fabulosas compensaciones que se aplicaron a partir de mandos medios hacia arriba.

Los trabajadores del Ayuntamiento que recientemente orquestaron un plantón frente a gobierno siguen temerosos de que les rasure otra vez sus sueldos.

La ciudadanía en general esta con el «Jesus en la boca», pues amenaza con judicializar los cobros del predial a los causantes morosos, a esos que ya no les alcanza para los más indispensable con esta constante alza en los productos y la falta de circulante, «quien no pague, le serán embargados bienes que respalden la deuda», sentenció.

El aumento en el cobro de agua potable es una mentada a los ciudadanos, no porque esté muy caro, sino porque en algunos hogares sale a cuentagotas y en otros nunca hay y los recibos llegan puntualitos.

Pa’acabarla de amolar, si bien no es nuevo, la inseguridad en la capital es una constante preocupación que amenaza extenderse y no te deja avanzar, por lo que sus promesas quedan en el aire.

Los últimos acontecimientos sangrientos, así lo indican.

Pero bueno, a lo que íbamos es que esta calamidad que padecemos los capitalinos no es tampoco algo nuevo, con la actuación de los pillos, XICO, PILAR y quizá también ALMARAZ, quienes lo antecedieron y que también llegaron con muy buenas intenciones fallaron, no pudieron, no quisieron o les gano la ambición que como una maldición que seduce a todos los alcaldes, aunque hay sus excepciones.

Esto nos recuerda una anécdota de la Revolución Mexicana, cuando el caudillo del Sur EMILIANO ZAPATA al hacer una visita para pactar un acuerdo en Palacio Nacional, lo invitaron a que ocupará la silla presidencial.

Ante este ofrecimiento el famoso revolucionario respondió inmediatamente: «No señor, la silla presidencial esta EMBRUJADA, cualquier persona que se siente en ella se convertirá en mala», pero al parecer este embrujo se ha trasladado a todas las sillas de los estados y municipios.

Sería bueno que los que buscan estas posiciones políticas, le hagan una limpia para «desembrujar» y quitar de una vez por todas esta maldición que tanto daño hace a la ciudadanía, pero enriquece y hace malos a los que la usan.

Con esto por hoy, luego le seguimos…les dejo el correo para lo que quieran mandar,[email protected] com-.