Ciudad Victoria, Tamaulipas. Junio 13 de 2026– La promoción de entornos seguros para niñas, niños y adolescentes, así como el fortalecimiento de una cultura de prevención y respeto a sus derechos, fueron los ejes centrales de la conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, que contó con la participación de autoridades estatales, organismos educativos, empresariales y representantes de la sociedad civil.

Bajo el liderazgo del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, esta dependencia impulsó una jornada de sensibilización orientada a fortalecer las acciones para la erradicación del trabajo infantil, en concordancia con la Política Social para el Bienestar establecida en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028.

El evento, organizado por la Dirección General de Inspección y Previsión Social, reunió a estudiantes, trabajadores, empresarios y servidores públicos en el Auditorio del ICEST Campus Victoria, donde se promovió la reflexión sobre la importancia de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de la niñez y adolescencia.

Durante la ceremonia que encabezó el titular de la STPS, participaron el director general de Inspección y Previsión Social, Erick Ortiz González, en representación de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas. Asimismo acudió Ana María Terán López, la secretaria ejecutiva de SIPINNA, Ivette Salazar Márquez, además tomó parte en representación del secretario de Educación de Tamaulipas, Jorge Luis Vázquez Valdez.

Como parte de las actividades se llevó a cabo la entrega de reconocimientos y premios a los ganadores del concurso estatal de poesía, además de una ponencia impartida por Juan Pablo Martínez Zamarrón, Oficial de Protección Región Bajío de World Vision México, enfocada en la protección integral de la infancia y la prevención del trabajo infantil.

También asistieron María Guadalupe Muñiz Gallegos, en representación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Tamaulipas; el presidente de la CANACO Victoria, Federico Arturo González Sánchez; Adelina Leal González, representante de la Dirección General del DIF Tamaulipas; el director general del Instituto de la Juventud de Tamaulipas, Oscar Azael Rodríguez Perales; representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CONALEP, ITACE, COBAT, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes e ICEST Campus Victoria.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrendó su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que promuevan el trabajo digno, la protección de los derechos de la niñez y la construcción de una sociedad más justa e incluyente, en sintonía con la visión humanista y de transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.