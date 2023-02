En reunión de seguridad, de la que ya hablaremos muy ampliamente, el alcalde Lalo Gattas, sugirió un asunto que nos parece importante; además de sano y propositivo. En el territorio de la percepción, tenemos que aprender a promover lo mucho que hacemos bien en Victoria y en Tamaulipas.

Y aquí, por lo mismo, un gran tema que me parece importante. La Revista Campaigns & Elections, publicó su segundo seguimiento sobre Universidades Públicas en México bajo la siguiente premisa:

“Derivado del porcentaje de respuestas positivas (muy bueno o bueno) a la pregunta ¿Ante lo que escuchó, vio o supo durante el semestre pasado, para usted el trabajo del Rector de la Universidad Pública de su estado, qué tan bien o mal hizo las cosas para mejorar la calidad de la educación impartida en las aulas, tener mejores instalaciones y para sumar con sus actos al prestigio de la institución?”

Esa fue la pregunta sencilla y simple. Contra lo que muchos asumen, nuestra Máxima Casa de Estudios sigue avanzando en su prestigio nacional y creemos que el dato de percepción que existe sobre el Rector de la UAT, el C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, es una buena señal.

Y es que en la encuesta realizada por Campaigns & Elections, la revisión de 35 instituciones públicas de edicación superior, el jefe de la UAT ocupa el sitio 6, lo que por supuesto que nos revela y podemos inferir, que el Alma Mater de la mayoría de los profesionistas de Tamaulipas, se mantiene firme y sana.

La UAT en su concepción de autonomía tiene por supuesto que todo el respaldo del ejecutivo estatal, el Dr. Américo Villarreal Anaya. Datos. Recientemente el gobernador, al realizar una visita a la Universidad, en el marco del 72 aniversario, expresó que existe un nuevo impulso a la generación de programas y proyectos en beneficio de la comunidad y el desarrollo de la entidad.

El rector y el gobernador ese día de diciembre, firmaron un convenio de colaboración, en el marco de las relaciones positivas entre el Gobierno de Tamaulipas y la UAT.

“Yo me comprometo hoy, aquí, con ustedes, en este emotivo evento y después de ver esta historia tan pródiga, de crecimiento y de avance, en estos 72 años de esta hermosa casa de estudios, para que todos los aquí presentes formemos parte en este momento histórico, de una coyuntura en que creamos una nueva forma de llevar las cosas a través de nuestra Universidad”.

Hoy dirán los que nos leen, fuera de Tamaulipas, hay un acto de egoísmo en la redacción, pero creo que vale la pena, por una entidad que muchas veces es señalada por errores o circunstancias, pero esta vez, en el mundo de los datos, que mucho nos gustan, hay que abrazar a nuestra institución educativa.

Y sí, en esta y tantas cosas buenas que tiene Tamaulipas hay que hablar y bien de lo que se realiza con éxito en favor de la sociedad.

Lo mejor de cada casa…

Estamos ciertos, que cada candidato da su versión y hace su mejor oferta:

a.- El Partido Verde Ecologista de México con Manuel Muñoz sostuvo, teniendo como fuente a IQ Comunicación: “Vamos Creciendo” y le ubica con un alza del 28 %, mientras que a la marca PRI, PAN PRD, ubica con una baja del 9 %

b.- José Ramón de Morena-PT antes de ingresar al estudio de Azteca Tamaulipas, donde le entrevistó nuestra colega Diana Romero, nos comentó directo. Ya mejor que me entreguen la constancia, los otros candidatos no están haciendo campaña y por eso no hay debate, el diálogo es abierto con los tamaulipecos.

c.- Por su parte Imelda Sanmiguel del PRI-PRD-PRI sigue su ruta en dos vías. La primera sosteniendo que “la popularidad que tiene la administración federal, es debido a que juegan con la gente, haciéndoles ver cosas que no son”.

La segunda, que su reclamo, sigue siendo que no se concretara el debate de candidatos por parte del INE. La regla esta vez fue que los tres candidatos o nada, así que solamente al responder 2, la poción fue cancelada.

Del cuarto piso.- Importante desde el territorio INE, porque cada día estamos más cerca: “Se informa que el día de mañana llegarán a Ciudad Madero, 2 vehículos (Thortón) que transportan el material y documentación custodiado, pernoctará y el día 2 de febrero se realizará, la distribución a las Juntas Ejecutivas Distritales de Tamaulipas”.

Nostra Política.- “La noción que a través de los sentidos adquirimos de las cosas exteriores, aunque no sea tan cierta como nuestro conocimiento intuitivo, merece el nombre de conocimiento”. John Locke.

