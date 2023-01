Comenzó el tema con la percepción de inseguridad en una encuesta aplicada y difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, luego este fin de semana apareció todo un estudio de la realidad en la materia con datos que tiene el Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, hasta ahí todo iba bien, los números favorecían el trabajo del gobierno de Américo Villarreal pero, como si fueran ganas de desacreditar los dichos, un evento de violencia se presentó en la capital de Tamaulipas con personas ejecutadas.

Lo cierto es que el tema de inseguridad no puede ser visto, ni interpretado con claridad en las condiciones que hemos vivido por muchos años en una sola medición ya que por las acciones que hicieron los anteriores gobiernos que, a toro pasado, podemos afirmar que no era otra cosa que permitir que se sembrara miedo, pues lo mismo la percepción que los datos dicen mucho, lo primero como voz del sabio pueblo, lo segundo como lo que se puede analizar de acuerdo con hechos concretos, estadísticas y no a dichos.

Valga decir que a Tamaulipas por primera vez le va bien en ambas mediciones, no está mal ocupar un espacio entre los primeros 10 Estados como los más seguros de México respecto a datos sobre delitos cometidos en cada Entidad, me refiero a los hechos concretos, y también es un éxito que en las encuestas de percepción ya no se tengan datos como los que aparecían el sexenio anterior, por ejemplo, en el municipio de Reynosa, donde se llegaron a levantar datos en los cuales el 97 por ciento de las personas de ese municipio sentían miedo en sus calles, números similares alcanzó Nuevo Laredo o Matamoros, ni se diga Victoria, y eso sucedía mientras los números del secretariado ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública nos colocaba como el tercer Estado más seguro de México.

Vaya pues, no se pueden regatear resultados en seguridad pública al gobierno anterior, los números los avalan, el pasar de las balaceras diarias a las esporádicas también es un logro, pero la sabia calle los seguía condenando, parece que algo se veía en la oscuridad que no era percibido en los hechos.

Ahora pues, el evento que se vivió en la capital tampoco forma parte de una desestabilización, o no se siente hasta hoy esa sensación, sin embargo, es un buen tiempo para prevenir.

Para dónde vamos, pues a que sería bueno tomarle la palabra a los agoreros del desastre y creerles que este Tamaulipas es el peor, aunque sepamos que lo dicen solo para tratar de engañarnos y llevarle votos a su candidata azul o para restarle fuerza a un gobierno que apenas comienza, pero sería bueno, le decía, hacer como que les creemos, tomar sus quejas y denuncias en las redes para presentárselas al Presidente y todo el gabinete de seguridad y así no dejen de fluir los recursos para trabajar en la materia.

Exacto, está bien que las encuetas beneficien al Estado en cuanto a percepción de inseguridad y hablen de un buen trabajo, mucho mejor que los datos formales, los datos duros del Consejo Nacional de Seguridad Pública también reflejen un avance y buen trabajo del gobierno estatal en el combate al delito, pero estaría mejor no bajar la guardia, seguir trabajando para que no ocurran más eventos de violencia en ningún municipio de Tamaulipas y eso solo se puede lograr pensando en los peores escenarios para lograr atraer más recursos, con mayor estrategia y apoyo del gobierno federal.

Claro, la intención de atender a los que quieren ver todo mal es que el presidente y el gobierno federal no suelten al Estado pensando que la hemos librado o ya no los necesitamos.

Por supuesto, la mejor ocasión para seguir gestionando apoyos será en la nueva visita del Presidente Andrés Manuel a territorio tamaulipeco, por acá andará otra vez el próximo viernes y, aunque le duela a los opositores, al pueblo no debe interesarle más que su bienestar y en esa medida hay que aprovecharlo, solicitarle más, incluso de lo que pueda dar.

FORTALECERÁ UAT LA EQUIDAD… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) trabaja en el fortalecimiento de sus políticas institucionales en materia de igualdad de género, con el propósito de ser una comunidad universitaria que conviva en un marco de respeto e igualdad de oportunidades.

“A iniciativa del rector, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, a través de su Plan de Desarrollo Institucional, se planteó la estrategia de contar con un equilibrio entre las oportunidades de todos los universitarios”, dijo el secretario general de la UAT, Dr. Eduardo Arvizu Sánchez.

Entrevistado al respecto, detalló que un punto estratégico de la actual administración rectoral es lograr la consolidación de una cultura de respeto en la casa de estudios: “El rector está actuando para poder lograr una cultura de respeto al interior de la Universidad. Que las mujeres y toda la comunidad universitaria se sientan tranquila y segura; que existimos y convivimos en un marco de respeto. Y esa es la parte más importante del trabajo en la UAT”.

Subrayó que las acciones también tienen como objetivo prevenir la discriminación en todos los espacios universitarios.

“El respeto tiene que ser la parte normativa presente; no solamente en términos de nuestra normatividad, sino en nuestro actuar para todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad”, agregó.

Sostuvo que desde el Plan de Desarrollo Institucional el rector Guillermo Mendoza Cavazos ha planteado la estrategia de lograr un equilibrio en las oportunidades de todos los universitarios: “Que tuvieran una perspectiva de género, pero también un equilibrio en cuanto a la igualdad de las oportunidades y el acceso a todos los servicios que la Universidad puede ofrecer”.

En ese contexto, mencionó que, para este año, se plantea la creación de estructuras para recibir y atender las quejas por violencia de género que pudieran presentarse.

“Habrá una mayor proximidad en cuanto a las inquietudes, en cuanto al tratamiento en términos de atención”.

Como parte de las acciones en ese sentido, refirió que se trabaja en fortalecer el Protocolo para la prevención, atención y tratamiento de las víctimas de violencia de género en la UAT, a fin de que pueda tener mayores atribuciones, además de fortalecer la cultura de la prevención y el respeto.

Añadió que la atención a personas que pudieran sufrir un agravio en términos de género tiene que verse fortalecida no solamente con la atención propiamente dicha, sino en cómo ubicar los elementos en la convivencia cotidiana.

Puntualizó que se están diseñando estructuras que permitan un contacto más directo entre la comunidad universitaria femenina y las entidades que sirvan para esa proximidad, “y para canalizar los conflictos que pudieran darse de una manera más oportuna, más precisa y con mayor equilibrio en cuanto a la convivencia cotidiana de la comunidad universitaria”, concluyó.

