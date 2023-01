A partir de las publicaciones que he realizado en las últimas semanas, en las que me he ocupado de la calidad (ínfima) de los servicios que brinda el IMSS de Tamaulipas, me han buscado varios [email protected] para compartirme historias en los que ellos, o sus familiares, han sido protagonistas, que corroboran mi opinión sobre el pésimo trato que reciben los derechohabientes del Seguro, cuando tienen que acudir a las clínicas y hospitales del IMSS.

En una de estas historias, en las que mi amigo el perjudicado me pide no mencionar su nombre, pues aun requiere los servicios del IMSS, ocurre que la esposa de ¨mi fuente¨, tiene un fuerte problema de salud. A pesar de la gravedad de la paciente, el doctor de una ciudad de la frontera, no quería darles el pase para que la atendieran en un hospital de Monterrey, siendo un procedimiento ordinario, en virtud de que los especialistas están en la capital neolonesa. Ni la necesidad de la paciente ni el ruego de los familiares lograron que se expidiera el citado pase para que la atendiera un especialista en Monterrey, pero el objetivo si lo lograron los veinte mil pesos colocados en la bata del facultativo.

Pero aquí no acaba la historia, pues tras rigurosos estudios, los médicos regiomontanos concluyeron que era inevitable una intervención quirúrgica para curar a la paciente. Dicha operación se programó para mediados del 2024, fecha en la que muy probablemente ya no estaría la paciente o tendría otras complicaciones. La fórmula de cuarenta y veinte aceleró la fecha de la intervención. Cuarenta para programarla en fecha más próxima y veinte al terminar la operación.

Reconozco que no tengo evidencias de lo que acabo de escribir, pero confío en la versión de mi amigo, y dejo a su consideración si dan crédito a esta historia, una de tantas, una de las muchas que cotidianamente ocurren en las clínicas y hospitales del IMSS de Tamaulipas.

Es lógico suponer que las deficiencias, negligencias, malos tratos, demoras y fallas que reciben los derechohabientes del IMSS, se desprenden de una mala administración, de un estado de descomposición en los órganos de dirección del Instituto, y precisamente de eso es de lo que nos escribe un lector, que conoce las entrañas de monstruo, porque trabaja ahí.

Les comparto

PAN CON LO MISMO EN EL IMSS TAMAULIPAS

A casi a un mes de la llegada del nuevo titular del IMSS en Tamaulipas, el operador financiero de la directiva anterior, sigue haciendo de las suyas sin que nadie lo moleste, hablamos del Lic. David Adonai Cano Córdova, quien es el encargado de la Coordinación de Abastecimientos del Estado de Tamaulipas, mismo que tiene una carpeta de investigación ante la FGR con número de expediente FED/REY/0001572/2022, en la célula 1-2 Reynosa, se encuentra imputado por los delitos de:

Peculado y delincuencia Organizada, Desfalco por compra emergente y enriquecimiento ilícito, las sedes con más desfalco son Ciudad Madero y Nuevo Laredo con montos que ascienden a más de 20 millones de pesos.

¿Hasta cuándo habrá alguien con mano dura que ponga en su lugar a este sujeto nocivo para la institución?

¿será que al nuevo titular también ya le llegaron al precio?

De buenas fuentes se sabe que existe un audio que pronto saldrá a la luz.