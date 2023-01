El pasado martes 24 de enero, el periodista Miguel Domínguez Flores publicó una muy larga entrevista que deja entrever un posible conflicto entre la sección 30 del SNTE y las autoridades educativas de Tamaulipas, aunque directamente se involucra la administración del gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya.

Las inferencias nacen cuando El Barón de Villagrán, avecindado en la fronteriza Nuevo Laredo, deja en claro -sin decirlo- la docilidad con la que se condujo en el sexenio, el matamorense Rigoberto Guevara Vázquez, cuando dejó estáticas las negociaciones que podían beneficiar a los trabajadores de la educación en el estado.

Temas como el estancamiento en los bonos decembrinos para jubilados y personal de la SET en activo que van desde mil quinientos pesos hasta los dos mil 200 y 23 días para los trabajadores en activo.

La primera parte de la gestión de Arnulfo Rodríguez Treviño la hizo a mediados de la administración del gobernador Eugenio Hernández Flores -ahora en prisión en la era azul del reynosense Francisco García Cabeza de Vaca- y la primera parte del gobernador Egidio Torre Cantú.

En el trienio de Arnulfo Rodríguez se propusieron y lograron los bonos navideños señalados y nadie puede negar que ésa fue una conquista sindical, aplicable a los miembros de la sección 30 sin importar que su salario fuera pagado por la federación o en forma bipartita, gobierno de Tamaulipas y federal.

Los datos que maneja el nuevo líder de la sección 30 le reportan que desde el año 2012 no hubo una sola conquista o por lo menos “…un paliativo… no ha habido incremento en los bonos, las becas, los lentes, el pago de marcha… yo lo dejé todo instituido, y del 2016 para acá, no hacen el pago de marcha.” Reportó el periodista Domínguez Flores.

Otro de los temas sumidos en el olvido y hasta mal ‘toreados’ es el problema de los Teachers, cuando tenemos docentes del idioma de Shakespeare con más de 20 años de antigüedad sin que se hayan podido basificar y solo les han engañado, con la complicidad de la representación sindical, pues se conformaron con el “no hay presupuesto” como explicación del estado.

Por las declaraciones del profesor Arnulfo, se infiere no piensa ‘bronquearse’ con el gobierno de AVA, ni menos como lo han sugerido algunos compañeros, con la titular de educación de Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, porque entiende que la funcionaria solo es gestora en este sentido.

Según la nota publicada, la sección 30 del SNTE no ha tenido la oportunidad de platicar con las autoridades del estado por diferentes motivos y está seguro el de Villagrán que las agendas se coordinarán para las presentaciones oficiales y el establecimiento de un plan de trabajo sobre los temas a tratar… y negociar.

Por lo pronto, el Nuevo Comité Ejecutivo Seccional de la 30, en pleno, inició un recorrido por el estado, a manera de agradecimiento al gremio por el voto democrático en favor de los ahora funcionarios encabezados por Arnulfo Rodríguez Treviño.

En relación a las posibles irregularidades en diferentes áreas financieras de la sección 30, el de Villagrán asegura que se está evaluando las acciones en este renglón, desde la secretaría de finanzas hasta el mismo Sistema del Ahorro para el Retiro de los Trabajadores del Estado de Tamaulipas (SARTET).

La tarea es conocer, comparar, evaluar e informar al profesor Alfonso Cepeda Salas y los Órganos de Gobierno del SNTE, para que sean ellos quienes nos asesoren sobre las acciones subsecuentes.

Cierro este espacio con una nota de Tamaulipas, pero que suena a nivel nacional por agencias de noticias por la captura y aseguramiento ocurrido en la fronteriza Matamoros, en el puente internacional ‘Puerta México’.

La acción del decomiso y detención del sujeto, es posible no valga la pena porque el contrabando iba en un sedán Toyota, tipo Corolla, de modelo reciente y que al incorporarse al carril ‘Nada que Declarar’ el semáforo automático señaló luz roja, por lo que pasó al área de revisión.

Las autoridades federales al revisar el auto, descubrieron en una caja de zapatos 12 cargadores para fusil de asalto, lo que motivó a los militares buscaran, descubriendo en la cajuela, en el espacio para la llanta de refacción, 12 cañones -con empuñaduras- por lo que los oficiales procedieron a la detenerlo y remitirlo a la Fiscalía General de la República delegación Matamoros.