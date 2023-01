Sin duda que desde los tiempos antiguos, en nombre de la democracia muchas aspiraciones se han construido, otras han sido aniquiladas y los avances en los procesos democráticos han evolucionado ante una sociedad más exigente y frente a los personeros del poder que se resisten a abandonar privilegios obtenidos en ese ejercicio.

Por el rumbo educativo no es la excepción y partimos de esa añeja disputa por definir lo que el concepto y su ejercicio implica, y hoy en el área de la SEP, pareciera que los sueños de Vasconcelos siguen siendo vigentes, en la hora actual en la construcción de nuevos Planes y programas de estudio que se implementaran en el próximo ciclo escolar y la interrogante…¿Vamos sin Plan y al final sacaran los textos y líneas pre elaboradas para la nueva ruta educativa? ¿En serio escucharán la voz de los mentores que desde los centros escolares buscan ponerle pies y cabeza a la revolcada presunta, Nueva escuela Mexicana?…..simples preguntas.

Es importante este ejercicio de democracia participativa que recupera la tradición de la pedagogía de Vasconcelos hasta Torres Bodet, con el retorno a lo comunitario, sin embargo se queda a deber en el poner a tiempo el reloj reconociendo los niveles de educación básica y su aparejamiento con la formación de los nuevos profesionales de la educación desde las diezmadas normales hasta los centros de formación de docentes de las universidades públicas o privadas que compitan con calidad, más allá del mero animo de lucro.

Sin duda, los detractores de la Escuela pública refugiados en Mexicanos primero y otras versiones privatizadoras que en el pasado reciente disfrutaron de las mieles del presupuesto educativo, donde solo por recordar, citamos el millonario gasto de enciclomedia y las intervenciones de personajes ligados al poder que se prendieron de la ubre presupuestaria en las estancias infantiles.

En el caso de nuestra entidad, ya sabemos el saqueo desmedido de las arcas, que tienen prácticamente a la SET en revisión del desorden, a efecto de plantear un nuevo sendero que le dé certidumbre a este sector, sin embargo urge acelerar el paso y en caso necesario tomar las medidas pertinentes, por que el reclamo de la sociedad es que si hubo desorden y saqueo, ¿Qué ha pasado con los responsables y como garantizar el retorno de lo sustraído?……más pase el tiempo; ¡Mejores posibilidades de respuesta!

OTRO ACTOR DE LA ARENA EDUCATIVA.

El otrora poderoso sindicato magisterial, minimizado de manera decreciente por sus cúpulas, ha renovado sus cuadros dirigentes (bueno, es un decir) en un proceso inédito, por el que por lo menos las últimas dos décadas, estuvieron luchando los grupos democráticos del SNTE y que hoy dio sus primeros pasos en el ejercicio, no en las trapacerías y los engaños de que se han valido siempre desde las cúpulas de las organizaciones sindicales.

Y vale decir lo anterior, porque si se comparase lo que pasó en los procesos seccionales de esta Organización , diríamos que ni siquiera hay un IFE, lo que le resta objetividad, imparcialidad y piso parejo a los contendientes en medio de viejas prácticas, pero en fin hay una nueva directiva que en esta semana arrancará con su gira de presentación, por las regiones del Estado, y vaya que fueron electos en diciembre y una vez notificados cerraron las puertas de su edificio, como si no hubiese estado demasiado tiempo en medio de la Pandemia, que al parecer llego mucho antes a la sección 30.

Sin duda el encuentro con la base servirá para tener el referente de la compleja realidad legal que hoy vive el sector educativo, un USICAMM que no se sabe si va o viene por aquel lo de lo limitado de sus recursos y de sus trabas burocráticas que meten a los educadores en una encrucijada de participación, y evocando a Catón, “se me hace que estábamos mejor cuando estábamos peor” en fin, al maestro con cariño, solo suena a frases vanas.

Que esa gira sirva más para el talento que para la bravuconada, más para el ejercicio serio del quehacer sindical y los noveles cuadros del SNTE, jueguen su papel de exigencia y propuesta de mejores beneficios para el colectivo y se recupere el principio de bilateralidad en favor de ese colectivo, cuyo proceso democrático se encuentra en construcción, y no solamente se ciñe a emitir el voto que dejo tres fracciones importantes en donde una de ellas no tuvo representación y el sector que no emitió su voto supero a los votos emitidos para la planilla ganadora…..¡Triunfó el abstencionismo!

Respecto a la democratización que viene es importante cuestionar….¿Será el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE juez y parte en el proceso de renovación de la Cúpula nacional? ¿Qué papel jugará la Secretaria del Trabajo y Previsión Social? ¿Cuál Gobernación? Sin duda la exigencia de los grupos del magisterio democrático nacional será para este 2023, como lo ha manifestado El Movimiento Nacional por la Transformación Sindical , además de otras expresiones…..Muchas interrogantes… ¡Al tiempo las respuestas! En nuestra próxima emisión abordaremos este tema….¡Hasta la próxima!