Aunque muchos digan que a CARLOS CANTUROSAS lo siguen teniendo amarrado, políticamente hablando, lo único cierto es que cuando menos lo esperen el político neolaredense les dará una gran sorpresa.

CARLOS no está amarrado, anda bien activo, un día lo ves en Presidencia Municipal, otro en la Fundación que lleva el nombre de su señor padre y en otras conviviendo con políticos de otras ciudades, como la reciente foto que subió compartiendo con el alcalde de Matamoros, MARIO LOPEZ «LA BORREGA»

En Ciudad Victoria, la capital cueruda, el nombre de CARLOS CANTUROSAS sigue dando mucho de qué hablar, tanto que muchos que le saben a esto de la política, insisten en que pronto llegará a la Secretaría de Gobierno.

En las últimas semanas he andado por el Estado, estuve en Ciudad Victoria, anduve en Tampico y en Reynosa y en cada ciudad, los colegas periodistas me hacen la misma pregunta ¿Oye y qué me dices de Carlos Canturosas?

Mi respuesta es siempre la misma, que anda trabajando, que ya anda feliz paseando en su Nuevo Laredo querido y que no lo descarten para nada, porque de que está fuerte, lo está y que es una garantía que tiene MORENA para seguir sosteniéndose en el 2024, ¿para qué?, aún no lo se, porque CARLOS CANTUROSAS encaja perfectamente en cualquier candidatura que le pongan enfrente, ah, y ganada fácilmente.



Les soy sincero, no me consta que sea una verdad o mentira eso de llegar a la Secretaría de Gobierno, pero lo que sí estoy seguro, es que con CARLOS CANTUROSAS, AMERICO VILLARREAL y MORENA tienen a un hombre ganador, al cual pueden usar en cualquier puesto, con la garantía que les dará excelentes resultado, como dicen muchos, con la garantía CANTUROSAS. En los tres municipios por los que he andado, siempre he escuchado lo mismo, que el rumor es grande, que sigue firme para que AMERICO VILLARREAL lo llame para ser Secretario de Gobierno. MARIA DE VILLARREAL, LA SEGUNDA MEJOR DEL PAIS

En Tamaulipas, los gobiernos de la 4T han demostrado que los ciudadanos no se equivocaron en elegirlos.

Los gobernantes del partido del Presidente LOPEZ OBRADOR, han salido buenos y han estado demostrando mucho trabajo.

Ya tenemos en Nuevo Laredo a la mejor alcaldesa de todo Tamaulipas y la segunda mejor de toda la República Mexicana, CARMEN LILIA CANTUROSAS.

Y para que los tamaulipecos se sientan más orgullosos, la Presidenta del DIF Tamaulipas, doctora MARIA DE VILLARREAL, esposa del gobernador, AMERICO VILLARREAL, a solo 90 días de gestión, se ha colocado como la segunda mejor de los 32 DIF estatales del país.

Dicha evaluación la llevó a cabo la empresa encuestadora, «Arias Consultores».

Reiteramos, dicha aprobación la obtiene en solo 3 meses de trabajo, por lo que se pronostica, que en un año, sería una firme candidata a colocarse en el primer lugar de la percepción ciudadana, entre las Presidentas de los DIF estatales en el país.