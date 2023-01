De un sondeo rápido en la calle y la revisión rápida de encuestas que se han estado difundiendo o enviando a los correos se obtiene pronto una conclusión respecto a la elección de un Senador que representará a Tamaulipas a partir de que sea electo el próximo 19 de febrero y libre las respectivas impugnaciones; nos vale madre la elección, así, esa lapidaria es lo único que se puede decir.

Mire, en un sondeo hecho en la calle apenas tres de cada 10 personas saben que habrá una elección de senador y casi nadie, de esos que ya dijeron que sí saben, conocen el día concreto de la misma, menos la razón de esa elección por lo que dicen no estar seguros de ir a votar.

En las encuestas, serias y no tanto, los números no son tan diferentes aunque obviamente se deben tomar con mayor seriedad, digo, otorgándoles el beneficio de la duda y pensando que todo lo hicieron conforme a una metodología respaldada científicamente, los encuestólogos que son más o menos serios hablan de que apenas un 40 por ciento sabe que hay una elección (4 de cada 10) y la dificultad es que casi nadie se atreve a pronosticar la participación del ciudadano en la elección ya que sus resultados han sido ambiguos o, peor aún, temen ser sorprendidos por la capacidad de movilización de los aspirantes al cargo y no crea que para aumentar los votos.

Son números que dan escalofríos, más si tomamos en cuenta que se van a invertir cientos de millones de pesos para organizar y llevar a cabo la elección de senador el próximo 19 de febrero, pero así son las cosas.

Claro que los candidatos y la candidata saben lo que se avecina, por ello están trabajando de forma diferente en esta elección, la panista Imelda Sanmiguel ni siquiera anda en la calle o se le ve muy poco, sus eventos, por lo menos las fotos que difunden, son demasiado pobres, casi dando certeza de que las encuestas y los sondeos están más que certeros, mientras que los otros dos aspirantes, José Ramón Gómez Leal y Manuel Muñoz Cano si bien hacen caminatas o eventos masivos están ciertos que eso no los hará ganar, que para triunfar en las urnas deben preparar las estructuras, la forma de movilizar a los ciudadanos el día de la elección.

De los tres, es Muñoz quien mejor campaña hace en territorio, sus amigos de la época geñista están respondiendo a las expectativas, además tiene cierto atractivo electoral por su paso como Secretario de Desarrollo Social y en la campaña de Rodolfo Torre Cantú, con todo y eso, se dificulta saber si a la hora de la verdad podrá convencerlos de salir a votar.

Morena, José Ramón Gómez Leal como candidato, tiene un voto automático por los apoyos federales que da el presidente más el reciente triunfo en el Estado, que, si bien fue en coalición con el Verde que es el partido de Muñoz Cano, eso pocos ciudadanos lo asocian, con una dificultad, pocos saben de la elección, es decir, los beneficiarios de esos programas de ayuda no necesariamente saldrán a votar.

Imelda Sanmiguel también a reforzado su trabajo en la estructura, todavía confían en algunos alcaldes panistas aunque, a fuerza de ser sinceros, la mayoría ya les dio la espalda, el único que trabajará para le PAN y eso porque le conviene para su futuro, será el alcalde de Tampico, Jesús Nader, aunque quien sabe qué tanto ya que tienen otra ambición, acabar con el cabecismo dentro de su partido.

Los aspirantes al Senado obviamente creen poder ganar la elección con su voto duro, no es mala idea, pero estaríamos hablando de números muy pobres, de un respaldo ciudadano muy bajo, y también, tristemente, de votos muy caros, porque esa es una realidad, mientras que los candidatos juegan a ganar metiendo todo su dinero en la movilización y no en buscar como convencer a los ciudadanos dando a conocer su propuesta a los tamaulipecos la elección de un Senador, que además no sabemos ni para que pudiera servir en año y medio, de plano nos vale madres…

EGRESAN ENFERMEDAS DE LA UAT… La Facultad de Enfermería Tampico (FET) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo la ceremonia de graduación de ochenta y seis estudiantes que culminaron su educación profesional en la Licenciatura de Enfermería.

Durante la ceremonia, efectuada en el Aula Magna Herman Harris Fleishman del Centro Universitario Sur, se hizo entrega de constancias de culminación de estudios a los ahora profesionales del área de la salud.

A nombre del C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la UAT, la Mtra. Ma. del Socorro Rangel Torres, directora de la Facultad, emitió un mensaje de felicitación a la nueva generación de egresados que han concluido su educación profesional, exhortándoles a seguir superándose y a poner en alto el nombre de la UAT.

La directora destacó también el compromiso de la FET al entregar a la sociedad profesionales con una elevada calidad académica, altamente competitivos, con pensamiento crítico y creativo, con alto sentido ético y humanístico, que participen con el equipo interdisciplinario en el cuidado holístico de la salud humana, comprometidos con las necesidades sociales y el desarrollo de su entorno.

Agregó que ese acto reviste un singular significado en cada uno de los egresados y sus familiares, pues cumplen una meta y una carrera profesional en una institución de prestigio, donde han forjado las herramientas para servir con calidad, calidez y valores.

Durante la ceremonia, se entregaron reconocimientos a los alumnos que se destacaron por su alto promedio a lo largo de la carrera, obteniendo el primer lugar el alumno Julio Ernesto Narváez Estrada; en segundo lugar, la alumna Deyna Lilian Coy Hernández; y en tercer lugar, un empate entre los alumnos Rolando Montiel Castellanos y Aylin Peralta Gámez.

A nombre de los egresados, el alumno Julio Ernesto Narváez Estrada agradeció a la Universidad el apoyo para alcanzar ese objetivo, señalando la valiosa labor de familiares, maestros y directivos al impulsarlos a salir adelante en su carrera.