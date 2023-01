Joaquín “Chapo” Guzmán Loera, actualmente condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues considera que sus derechos fueron violentados al momento de ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el abogado del capo, José Refugio Rodríguez, dijo que Guzmán Loera le pidió solicitar una entrevista con el mandatario para externar las pésimas condiciones en las que se encuentra dentro de la prisión de máxima seguridad de Florence, en Colorado.

Asimismo, precisó que le entregará una carta con su solicitud al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma.

“En los años que lleva preso, no ha visto el sol”, dijo el jurista sobre las condiciones deplorables en que se encuentran quien fuera fundador y líder del Cartel de Sinaloa. “Solo le han autorizado seis o siete llamadas con su defensa y su familia, y en todo el tiempo que lleva preso solo ha recibido tres cartas y ha mandado una”, agregó Rodríguez.

Además, el “Chapo” denunció ante su defensor que la comida en prisión es pésima, que ha estado enfermo y que “ derechos humanos no lo han visitado”. También explicó que su cliente pidió apoyo del consulado en Atlanta, pero éstos solo le dijeron -seis meses después- que su caso era complicado y no le dieron seguimiento.

Aunado a todo lo anterior, el abogado de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera acusó que en la cárcel le prohibieron hablar en español, dice que está segregado y que es una víctima de tortura psicológica. “Eso puede llevarlo a perder la vida de manera prematura”, sentenció el defensor.

“Me pide que luche por su regreso a México, lo veo como un SOS, como ahogándose en el mar, buscando un trozo de madera, se duele del juicio que no fue con apego al debido proceso y ve que fue llevado a EU con una flagrante voiolación a sus derechos por parte del gobierno de Peña Nieto, pues no fue juzgado primero en nuestro país”.

