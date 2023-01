AGENCIAS

CDMX.– La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, actualizó la cifra de detenidos por el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva e informó que ya son 11 los aprehendidos.

En rueda de prensa, Sheinbaum señaló que se llevaron a cabo 12 cateos en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

Por su parte, el secretario de Seguridad capitalino, Omar Garcia Harfuch, detalló que los detenidos forman parte de una célula criminal que opera en la Ciudad de México, que se dedican a homicidios, extorsión a comerciantes y narcomenudeo.

Fue el pasado jueves 15 de diciembre cuando el periodista Ciro Gómez Leyva denunció que dos motociclistas atentaron contra su vida, no obstante, pudo salir ileso del ataque.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista dio a conocer que a las 11:10 de la noche de este jueves 15 de diciembre, a 200 metros de su casa, dos personas en una motocicleta le dispararon “al parecer con la clara intención de matarme”.

«A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades», escribió el comunicador el día del ataque.

Tras el atentado, periodistas, medios informativos y organizaciones mostraron su respaldo al comunicador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también se solidarizó con el periodista, sin embargo, organizaciones le hicieron el llamado al presidente de dejar de atacar a la prensa.