Ciudad de México.– El fiscal Ulises Lara López informó que la solicitud de extradición relacionada con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no fue acompañada de los elementos probatorios necesarios para sustentar el procedimiento legal.

De acuerdo con lo expuesto por el funcionario, la carencia de pruebas suficientes impide avanzar en el proceso conforme a los requisitos establecidos en materia jurídica, por lo que la petición no puede ser considerada viable en las condiciones actuales.

El fiscal subrayó que cualquier solicitud de esta naturaleza debe cumplir con criterios estrictos de legalidad y sustento documental, a fin de garantizar el debido proceso.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre el origen de la solicitud ni sobre posibles acciones posteriores en este caso.