Conversar es, sin duda, una de las acciones cotidianas que todos hacemos. Es una interacción entre dos o más personas, que a veces se inicia con un bueno día o unas buenas noches, o con una expresión de ¿Cómo estás? ¡Cuídate!, entre una y mil formas de iniciar una conversación. Lo hacemos como una necesidad de cumplir la sentencia de Aristóteles de que el hombre es un ser social por naturaleza y es imposible que este solo.

Conversar sirve para identificarnos, conocernos, saber propósitos, metas, situaciones. Y entre las cosas positivas de la conversación es que, mediante ella, es como se pueden resolver problemas comunes. Y más cuando conversan mandatarios, como fue el caso de AMLO, Biden y Trudeau: la reunión, de por si, dijo AMLO es histórica… claro, se entiende conversaron y acordaron cosas buenas para los tres países.

¡TE QUITO EL NOVIO!

En más de una ocasión he sido testigo de cómo, por no hablar, dos o más personas, aunque estén sentadas casi frente a frente, se son indiferentes. Todo cambia en el momento, del día, en que una de las dos personas toma la decisión de iniciar la interacción. En la facultad de Comercio, allá por los 80s, impartí clases en la Licenciatura de Administración Publica. Hagan de cuenta que a una generación le di seguimiento: los conoció cuando estaban en primer semestre, como adjunto del profesor titular.

Lo vi reunirse, convivir en fiestas, y a larga me fui dado cuenta quienes no interactuaban: había dos jóvenes que nunca las había visto conversar hasta que un día, a una de ella, le pregunte: ¿Por qué no le hablas? ¿Te quito el novio? Su respuesta me desconcertó, ya estaban en 8 semestre y, como bien se dice, se contaban con los dedos de la mano las veces que habían intercambiado palabras. Por separado, converse con ellas, no había problemas y las integre a un equipo de trabajo: a partir de ahí, creo que, hasta la fecha, se siguen frecuentando.

¡USTEDES LO ARREGLAN!

Luis Humberto Hinojosa, mejor conocido como El Oso, fue un profesor originario de Padilla, que se encumbro como dirigente magisterial en la sección de Nuevo León. Y si algo hay en el magisterio son problemas; huelgas, pleitos por las plazas, la dirección, de tal suerte que a veces crece tanto el encono que parece difícil que haya pronto un arreglo. En ese contexto, fue como un día me conto lo que sucedió en una escuela primaria en la Sultana.

Hagan de cuenta que, como líder, le dieron un ultimátum para que se resolviera la situación. Como había fecha para la entrevista, le estuvo dando vueltas al asunto, viendo pros y contras de una u otra decisión. Y al final, tomo la más sabia: llegaron las partes del conflicto, sus representantes, y después de saludarlos del dijo: voy a la cafetería que está a la vuelta, quede de ver a un amigo, ustedes conocen el problema, su origen y desarrollo, así que deben de tener la visión de encontrar una solución en la que uno u otro grupo pierda lo menos. Tienen una hora, aceptare y respaldare la decisión que tomen: regreso y los encontró como buenos y excelentes amigo, le indicaron la decisión tomada y asunto arreglado.

RESOLVER PROBLEMAS.

La política ha sido concebida como el arte de resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Y el arma o herramienta esencial es el dialogo; hay otra visión, que la política es una relación de fuerza, de imposición, de aplastar al enemigo. En este caso estoy convencido, como AMLO, de que la reunión trilateral MEXICO-USA-CANADA por si sola es un éxito, porque es difícil, muy difícil, que a lo lejos y por señales se entiendan. ¿Qué hablaron? Se sabe muy poco, por ejemplo, AMLO y Biden conversaron en La Bestia, ¿Cómo saber el contenido de la misma?

Al paso de los días, los meses, nos iremos dando cuenta, a detalle, que se habló y que se acordó, espero sea por el bien de México, de nuestra economía sobre todo.