La diputada local Blanca Anzaldúa cuestionó la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar y aseguró que modificar el calendario afectaría la planeación académica y el aprendizaje de los estudiantes.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar generó críticas entre integrantes del sector educativo, luego de que la diputada local Blanca Anzaldúa advirtiera posibles afectaciones tanto para docentes como para estudiantes.

La legisladora, quien también se desempeña como maestra, señaló que cualquier modificación anticipada al calendario escolar impactaría directamente en la planeación académica elaborada desde el inicio del ciclo lectivo.

Indicó que las y los docentes organizan con anticipación contenidos, evaluaciones y estrategias educativas para cumplir con los objetivos establecidos, por lo que cambiar las fechas oficiales complicaría el desarrollo normal de las actividades escolares.

“Quedamos fuera los maestros”, expresó al referirse a la posibilidad de ajustar el calendario antes de lo previsto.

Anzaldúa sostuvo que el mayor impacto recaería en los estudiantes, ya que los temas y unidades programadas para el cierre del ciclo tendrían que acelerarse, afectando el ritmo de aprendizaje y el cumplimiento de metas educativas.

Asimismo, consideró que el calendario escolar debe respetarse tal como fue establecido desde el inicio del año académico, ya que brinda certeza y orden tanto a maestros como a padres de familia y alumnos.

La diputada insistió en que la planeación educativa requiere estabilidad y evitar cambios de último momento que alteren el trabajo realizado durante todo el ciclo escolar.