Ciudad de México, 4 de mayo de 2026.– Con una ventaja superior a los 8 mil votos, el candidato de la Planilla Azul, Roberto Javier Gómez Gómez, obtuvo el triunfo en el proceso electoral del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), para encabezar el Comité Ejecutivo Nacional durante el periodo 2026-2030.

De acuerdo con el Comité Nacional Electoral, la jornada celebrada el pasado 27 de abril registró una participación del 79% del padrón, mediante voto personal, libre, directo y secreto en 583 centros de votación distribuidos en 48 secciones sindicales y en el Hospital General “Dra. Matilde Petra Montoya Lafragua”, en Tláhuac.

Tras el cómputo final de actas, los resultados fueron los siguientes:

Planilla Azul: 32,735 votos

Planilla Blanca: 24,408 votos

Votos nulos: 4,472

Total de votos emitidos: 61,615

Con base en estos resultados, el órgano electoral sindical declaró como ganadora a la Planilla Azul.

Al recibir su constancia de mayoría, Roberto Gómez dirigió un mensaje a sus simpatizantes en el que destacó la unidad y el compromiso como ejes de su gestión.

“Triunfaron las ideas y las propuestas; superamos las ofensas y los intentos de división. No hay más fuerza que la verdad y el espíritu de seguir construyendo. No vamos a fallarles”, afirmó.

El dirigente electo subrayó que la participación de las y los trabajadores fue determinante y llamó a dejar atrás las diferencias para avanzar en unidad.

Finalmente, se informó que el XIX Congreso Nacional Ordinario, donde rendirá protesta el nuevo Comité Ejecutivo Nacional, se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de mayo.