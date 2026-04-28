Ciudad de México.– La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dejará su cargo en el gobierno federal con el objetivo de participar en el proceso interno para la dirigencia nacional de Morena.

En su lugar, la también funcionaria federal Leticia Ramírez Amaya asumirá la titularidad de la Secretaría de Bienestar, dando continuidad a los programas sociales impulsados por la actual administración.

El relevo ocurre en un contexto de reconfiguración política al interior de Morena, donde distintos perfiles han manifestado interés en encabezar al partido rumbo a los próximos procesos electorales.

Montiel Reyes ha sido una de las figuras clave en la implementación de los programas sociales del gobierno federal, mientras que Ramírez Amaya cuenta con experiencia en la administración pública y cercanía con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre el proceso interno del partido y los tiempos oficiales para la renovación de su dirigencia.