El clima político que se cierne sobre el Movimiento de Renovación Nacional, MORENA, pronostica tiempo nublado. Después de la tenebrosa estrategia de Washington enemistando a los dos carteles hermanos del Pacífico, (chapos y mayos), ya nada fue igual.

Posteriormente el zarpazo de la garra estadounidense sobre el gobernador de Sinaloa, ha marcado, sin duda, la amenaza más seria para el sistema democrático mexicano, durante los últimos cien años.

Lo que estamos atestiguando como ciudadanos y como periodistas, no es cualquier cosa. La advertencia del Presidente Trump, sobre la clase política del país, (especialmente la marca guinda) es real.

Ello está obligando al segundo sexenio presidencial de la era morenista, a establecer modificaciones de fondo, en la metodología para elegir candidaturas a cargos de elección popular, tanto en el 2027, como en el 2028.

La primera actora política emanada de esta severa crisis, ya se encuentra presidiendo una administración estatal. Su nombre Yeraldine Bonilla Valverde, quien trabajó en una lonchería de Dimas, municipio de San Ignacio Sinaloa. Se trata de una modesta comunidad cuya población no rebasa los 4 mil habitantes. Un lugar comparable a la cabecera municipal de Miquihuana.

Es una modesta profesionista egresada de la facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, (UAS). Se convirtió en diputada local, gracias a que dicho cargo de elección se lo sacó en una rifa política, una de las llamadas tómbolas internas, también conocidas como método de insaculación.

Por esa vía, llegó a la curul de la LXIII legislatura local, formando parte de comisiones relacionadas con temas de salud, derechos humanos y atención a las juventudes.

En 2021, sin saber lo que le depararía el destino, el gobernador Rocha Moya le dio cargos en el área de Seguridad Pública. En 2024, Yeraldine se integró al Partido Verde. Bajo las siglas del PVEM se hizo nuevamente de una diputación local por el distrito XIX, posicionándose como Presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo estatal. La modesta meserita, salió buena para negociar con las diferentes corrientes y grupos políticos del estado, lo cual, la llevó a ocupar la Secretaría General de Gobierno.

De manera que cuando explotó la crisis que derrumbó a Rocha Moya, Yeraldine no tuvo el menor problema para que sus ex compañeros del Congreso local, la eligieran por una amplia mayoría de 33 votos a favor.

Pues bien ese perfil que les acabamos de describir, puede convertirse en un patrón a reproducirse en la selección de candidaturas a gobernadoras y gobernadores de, MORENA, tanto en el 2027, como en el 2028.

Hablamos de carreras políticas que emergerían de procesos cortos, pero sin polémicas y controversias, de los cuales podría echar mano MORENA. Todo ello para evitar las embestidas del trumpismo, y de la misma oposición prianista, del MC o del Verde.

En este momento hablar de que en el 2027 o 2028, habrá este tipo de candidaturas inéditas, podría sonar absurdo. Pero, a como se están dando las cosas, todo puede suceder.

En ese latente escenario, obviamente que Tamaulipas también está incluido. Ahora entiendo, porque mujeres como Nora de los Reyes salió recientemente en las redes sociales, encabezando a un grupo de funcionarias y funcionarios del sector educativo, con la narrativa del 10 de mayo. Todas ellas con vestidos de estampados primaverales, y con ramos de rosas en las manos.

Como le digo, los altos cargos del poder emanados de orígenes modestos han asomado en el escenario político del país. La duda es si en los dos años electorales que vienen, se convertirán en tendencia.

Habrá que ver.

—————SELLA AVA SU ALIANZA CON LAS ENFERMERAS TAMAULIPECAS—

Durante el acostumbrado acto cívico de los lunes, el gobernador AVA le dio un lugar especial a las enfermeras tamaulipecas, a las cuales definió como “compañeras y compañeros que con bondad, vocación y entrega incondicional, trabajan todos los días por el bienestar de nuestro pueblo”.

—A seguir trabajando por el Tamaulipas que entre todas y todos estamos construyendo. Que tengan una excelente semana, manifestó el gobernador.

—–OFRECE CARMEN LILIA FESTIVAL MULTITUDINARIO A LAS MADRES EN NUEVO LAREDO—

En un escenario masivo impresionante, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas presidió este fin de semana un apapacho de lujo para las madres de familia de esta ciudad fronteriza. El evento fue amenizado por dos grupos musicales: el Poder del Norte y los Reyes Locos. Se contó con la asistencia de más de 12 mil personas, lo cual confirma que fue todo un éxito, en todos los sentidos.

———–SIGUE GATTAS RESPONDIENDO PUNTUALMENTE A PETICIONES CIUDADANAS—

Desde su plataforma en las redes sociales, el alcalde de Victoria Lalo Gattas refrendó su compromiso con las peticiones de las y los ciudadanos de escasos recursos económicos. Así lo atestiguan las fotografías donde hace entrega de bicicletas para estudiantes, así como latas de pintura e impermeabilizante.

—Como cada semana, sostuvimos reunión de gabinete, para dar seguimiento a los reportes ciudadanos. Y coordinar acciones que nos permitan mejorar la atención y los servicios públicos en nuestra ciudad, escribió el alcalde victorense.