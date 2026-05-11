La Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas reconoció que continúan los percances en la carretera Rumbo Nuevo, aunque aseguró que la modernización de la vía ha reducido la gravedad de los accidentes; anuncian más trabajos de conservación y vigilancia.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas admitió que siguen registrándose accidentes en la carretera Rumbo Nuevo, aunque las autoridades estatales aseguran que las condiciones actuales de la vía han disminuido los percances fatales que anteriormente eran frecuentes.

El titular de la dependencia, Pedro Cepeda Anaya, explicó que todavía se encuentran pendientes algunas obras complementarias, principalmente relacionadas con la rampa de frenado de emergencia y trabajos de mantenimiento tanto en la carretera principal como en la vía alterna antigua.

Informó que en los próximos días iniciarán labores de rehabilitación sobre la antigua carretera de la sierra, luego de acuerdos alcanzados con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El funcionario defendió además la concesión de la Rumbo Nuevo por un periodo de 30 años, argumentando que la vialidad presentaba un deterioro severo tras más de una década sin mantenimiento adecuado.

Detalló que la rehabilitación de la carretera requirió una inversión aproximada de 700 millones de pesos, además de otros recursos destinados a la construcción de la rampa de emergencia.

Cepeda Anaya indicó que actualmente la Federación contempla recursos cercanos a los 2 mil millones de pesos para carreteras federales en Tamaulipas, inversión que también incluirá acciones de conservación para la vía alterna.

Respecto a los accidentes que continúan ocurriendo, señaló que además de la infraestructura resulta indispensable fortalecer la vigilancia vial, especialmente para supervisar a operadores de transporte pesado que circulan a exceso de velocidad.

En ese sentido, adelantó que se buscará reforzar la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública para mejorar la supervisión carretera mediante la Estación Segura instalada en la zona.

Por otra parte, el secretario informó que siguen avanzando proyectos de infraestructura en Ciudad Victoria, entre ellos la construcción de la Ciudad Judicial, además de nuevas etapas de obras viales y trabajos relacionados con la planta potabilizadora.

Asimismo, reveló que cinco constructoras fueron sancionadas económicamente por retrasos en obras públicas en municipios como Tampico y Matamoros, multas que ascienden a aproximadamente 2.5 millones de pesos.