Casi muerto el asunto de Rubén Rocha Moya y lo referente a la cancelación de visas a políticos por parte del gobierno estadounidense, ayer le soltaron un par de preguntas sobre esos temas a quien manda en Tamaulipas, al gobernador Américo Villarreal Anaya.

Sobre el primer tema, dijo que las autoridades competentes investigan y que tendrán que llegar a conclusiones para determinar lo procedente, que todos deben apegarse a lo que dictan las leyes y que, de acuerdo con lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, nadie puede estar por encima de la ley; respecto a su visa, afirmó que sigue vigente; que, cuando ha sido invitado o convocado por organismos internacionales, ha acudido a los Estados Unidos para hablar de temas de salud y gobernanza.

Luego detalló haber estado en la Asamblea de la ONU, en Nueva York, además de visitar muchas ciudades de Texas por diversas invitaciones de autoridades del vecino país, sus allegados aseguraron que no tiene información referente a algún otro estatus migratorio, es decir, que Américo puede cruzar a los Estados Unidos sin problema alguno.

Siendo sinceros, ambas preguntas se le debieron hacer hace muchos años, la primera, quizá cuando andaba en campaña por la gubernatura; la segunda, sobre la visa, tal vez hace más de un año, cuando comenzaron a perderla alcaldes como Alberto Granados.

Obviamente, el tiempo le habría dado la razón en lo expuesto al gobernador, porque después de ambos temas estuvo en los Estados Unidos, la última ocasión, en Laredo, Texas, durante el inicio de las vías ferroviarias para un nuevo cruce fronterizo y en el otro caso, posteriormente se lo explicaré con algo irrefutable.

Por supuesto que es saludable que se le pregunte al gobernador sobre todos los temas de la agenda nacional, que responda sobre asuntos de interés para el pueblo e, incluso, sobre cuestiones que calientan las redes sociales, pero, ¿por qué hasta ahora?

Expuesto lo anterior, la lógica nos habla de un enemigo que no descansa, que vio el tema de Rocha Moya como un escándalo mundial y que, a fuerza, quiere involucrar al gobernador en algo que no le compete, es verdad, fue delegado del partido en aquel estado, sí, pero cualquiera que conozca esos temas entiende que los delegados partidistas solo coordinan lo electoral y no tienen acceso a otros temas. Le explicaré con algo que nadie podrá negar:

Cuando fue la campaña por la gubernatura que ganó Américo Villarreal, el prófugo Cabeza N logró que funcionarios de su Fiscalía y sus juzgadores (algunos de los cuales, increíblemente, siguen incrustados en las nóminas) investigaran a fondo el tema, sus presuntas sospechas, le obedecieron e involucraron al gobernador, a sus hijos y a sus allegados en todas sus investigaciones, sus carpetas le llamaron, obvio, los señalaron cada vez que pudieron durante la campaña y filtraban “información” para disminuirlo, pero la realidad es que no pudieron probarles nada, es más, comprobaron que no existían esos presuntos vínculos con la delincuencia, de ningún tipo, la prueba es que, aun así, les ganó la gubernatura.

Aquí le hago una pregunta: ¿usted cree que Cabeza N, su Fiscalía y su Tribunal le habrían perdonado a Américo cualquier indicio de corrupción o ligas con la delincuencia?, obviamente no, si a Geño lo metió a la cárcel sin prueba alguna, a quien le arrebató el poder le habría hecho lo mismo, sin problema, más si hubiera existido ese delito.

A Américo, lo más que pudieron hacerle, fue crearle páginas en redes sociales para difundir todo el mugrero posible e involucrarlo en delitos, al final, les ganó porque ya pocos les creían.

Conclusión, que se revivan o se retomen los temas de Rocha Moya y la visa del gobernador solo refleja una cosa, el enemigo no descansa, no solo eso, ahora acecha y aprovecha el río revuelto, quiere desacreditar toda una administración porque sabe que eso podría darle votos en las siguientes elecciones, votos qué, por cierto, van a necesitar mucho.

LA UAT, CUANDO SE QUIERE SER ÚTIL, SE PUEDE… Junto con el secretario de Desarrollo Rural, el presidente de la Asociación Regional Ganadera de Tamaulipas y otros funcionarios, el rector Dámaso Anaya Alvarado encabezó una conferencia de prensa para hablar del gusano barrenador del ganado.

Por si no lo sabe, dicho gusano se está convirtiendo en una plaga que ahora afecta hasta a las mascotas e incluso a los seres humanos, además está costando millones de pesos a los productores, por eso se solicitó que, ante cualquier problema, se pida ayuda, que no se permita tener animales con heridas, que se atienda de inmediato a los animales infectados mediante limpieza con agua oxigenada, azul de metileno o los llamados “toques”, además de aplicar inyecciones o suministrar pastillas para evitar la anidación de estos gusanos.

Se explicó que ya hubo una plaga de este tipo en años anteriores, comenzó en 1972, y que se sufrieron más de 19 años por ella, que incluso hoy será imposible eliminarla pronto y que, aunque esta vez durará menos, aun así podrían pasar uno o dos años, por eso la petición fue reportar cualquier problema y anunciar que se está combatiendo por otras vías.

En dicho operativo trabaja la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el rector habló para explicar qué es el gusano y cómo la institución trabaja para apoyar al gobierno y a los productores con el fin de reducir pérdidas y aumentar la eficiencia de los programas de prevención.

Dicho lo anterior, solo queda decir una cosa, en la UAT por fin han entendido su potencial, por fin se hace algo para ser útil y no ser meros monigotes que ven pasar los problemas sin enfrentarlos, han entendido lo que significa vinculación con la sociedad…

TENEMOS UN GOBIERNO HUMANISTA Y COMPROMETIDO CON LOS VICTORENSES: LALO GATTÁS… Con la entrega de más apoyos para vivienda, educación, médicos y ortopédicos, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez da continuidad al gobierno humanista y de compromiso social con la comunidad que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas y la Capital.

A través de la Secretaría de Atención Ciudadana, entregó este lunes un paquete más de artículos diversos a personas que, en visitas a colonias con el programa Día del Pueblo, le fueron solicitadas en la mesa de audiencia pública que preside con su esposa Lucy de Gattás, presidenta del Sistema DIF.

“El compromiso que hace este gobierno en territorio lo cumple para responder a la confianza de la gente que más necesita. Es una estrategia del gobernador Américo Villarreal y la presidenta de México Claudia Sheinbaum que estamos apoyando para transformar el bienestar de las familias” dijo a los beneficiarios.

Este año, el gobierno de Victoria y DIF Municipal han entregado y gestionado 40 paquetes de láminas para vivienda, una cifra similar de peticiones de regularización de pago a COMAPA, cisternas, latas de pintura e impermeabilizante a instituciones educativas y comités vecinales, aparatos ortopédicos, médicos, silla de ruedas, andadores y equipos de control de salud.

ENCABEZA EL RECTOR DÁMASO ANAYA ENTREGA DE BECAS A 493 ESTUDIANTES DE LA UAT… Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la permanencia académica de la juventud universitaria, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en conjunto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, llevó a cabo la entrega de tarjetas del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro” a estudiantes de la Facultad de Odontología del Campus Tampico.

En el marco de este programa federal, se llevó a cabo una ceremonia encabezada por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, acompañado por la titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar en Tamaulipas, Nadia Lizbet Ochoa Becerra, y el director de la Facultad de Odontología, Rogelio Oliver Parra, siendo beneficiados 493 estudiantes de licenciatura y Técnico Superior Universitario (TSU), alcanzando una cobertura total dentro de esta comunidad académica.

El rector Dámaso Anaya destacó que la UAT mantiene una política institucional enfocada en generar mayores oportunidades para las y los estudiantes, mediante acciones y apoyos que contribuyen a elevar la calidad educativa y ampliar las posibilidades de desarrollo profesional para los universitarios.

Reconoció el respaldo del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar programas de apoyo dirigidos a la juventud, destacando que estas acciones representan un importante impulso para que más estudiantes puedan continuar y concluir exitosamente su formación profesional.

El rector subrayó también el crecimiento y consolidación de la Facultad de Odontología Tampico, resaltando su infraestructura, equipamiento y nivel académico, así como el trabajo realizado por su comunidad docente y directiva para fortalecer la formación integral de las y los futuros profesionistas del área de la salud.

Por su parte, Nadia Lizbet Ochoa Becerra señaló que la incorporación de la Facultad de Odontología como escuela prioritaria dentro del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro” permite ampliar el acceso de las y los estudiantes a este apoyo federal, destacando que la institución forma parte de las catorce escuelas de nivel superior consideradas prioritarias en Tamaulipas para acceder a este beneficio, consistente en un recurso económico bimestral destinado a fortalecer su permanencia escolar.

Resaltó el trabajo coordinado entre la UAT y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, lo que permitió agilizar la entrega de tarjetas e integrar a las y los beneficiarios al próximo calendario de pagos.

En su mensaje, Rogelio Oliver Parra destacó que la entrega de estas becas representa un respaldo significativo para las y los estudiantes y reconoció el impulso que la administración rectoral ha brindado a la Facultad mediante la ampliación de espacios, clínicas y laboratorios que fortalecen la calidad de la enseñanza y la atención a la sociedad.

En representación del alumnado, la estudiante Daniela Rubi del Ángel Fuentes agradeció el apoyo recibido, señalando que este beneficio representa una motivación para continuar su formación profesional con responsabilidad, compromiso y sentido humanista.

Al concluir la ceremonia, el rector Dámaso Anaya Alvarado, acompañado por autoridades universitarias e invitados especiales, realizó un recorrido por las instalaciones de la institución, donde constató el fortalecimiento de espacios académicos y áreas destinadas a la formación profesional de las y los estudiantes.

RECONOCE AMÉRICO A ENFERMERAS Y ENFERMEROS COMO “LA MÁXIMA EXPRESIÓN DEL HUMANISMO”… La enfermería es la mejor profesión y no hay nada mejor para la integración social que la formación de una enfermera; “son la máxima expresión del humanismo”, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya durante la ceremonia cívica de honores que sirvió de marco para la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería.

“No hay nada mejor para la integración social que la formación de una enfermera. En su formación profesional, en su vocación humanista, en su preparación, su presencia dentro de la familia y su presencia dentro de la comunidad influyen siempre positivamente a mejorar nuestro entorno social y de bienestar, estén en funciones en alguna institución de salud o simplemente integradas en la comunidad social”, dijo.

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal, y ante la presencia de personal de enfermería de diferentes instituciones de salud, en la explanada del Palacio de Gobierno, el gobernador hizo un reconocimiento al trabajo de las y los enfermeros que han contribuido para alcanzar los más altos niveles de vacunación en el estado y lograr que Tamaulipas siga siendo la única entidad sin casos de sarampión en 2026.

“No es nada fácil, pero somos el único estado a nivel nacional que no ha tenido sarampión en este año 2026, y eso es por el trabajo del sector salud, la previsión, la promoción y gracias a sus manos el estar teniendo las coberturas de vacunación que se nos marcan a nivel nacional para poder darle esta protección a nuestra población”, expresó.

El gobernador refirió que, a pesar de los adelantos tecnológicos en el ámbito de la salud, el trabajo de una enfermera nunca podrá ser sustituido, “porque no hay nada que la inteligencia artificial tenga que sea lo que ustedes nos proporcionan: seguridad, acompañamiento, cariño, amor, paciencia, atención humanista hacia los pacientes, a los que se deben y a los que atienden… y eso nunca nos lo va a dar una inteligencia artificial”, agregó.

Adriana Marcela Hernández Campos, secretaria de Salud de Tamaulipas, destacó el apoyo del gobernador Américo Villarreal y aseguró que el gobierno de Tamaulipas cuenta con enfermeras y enfermeros que respaldan el sentido humano que transforma a todo nuestro estado.

“En nuestras instituciones siempre serán uno de los pilares que fortalecen nuestro sistema de salud y los cimientos que sostienen con firmeza para alcanzar cualquier reto de salud que se nos presente”, indicó.

Por su parte, Irma Barragán Alvarado recordó que el Día Internacional de la Enfermería se conmemora cada 12 de mayo en honor a Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna, y este año el lema de la celebración es “Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas”.

“Quienes pertenecemos a la enfermería sabemos que detrás de cada jornada de trabajo existe cansancio, responsabilidad, disciplina y también una enorme satisfacción de servir. Sabemos lo que significa permanecer al lado de un paciente en silencio, sabemos lo que significa brindar tranquilidad en momentos de angustia y sabemos lo que significa seguir adelante, aún en los días más difíciles, siempre poniendo primero el bienestar de los demás”, mencionó.

A nombre del personal de enfermería, Yadira Jiménez Córdova, jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales e instructora del Programa de Reanimación Neonatal, con 33 años de servicio en el Hospital Infantil de Tamaulipas, agradeció al gobernador por este reconocimiento a las enfermeras y enfermeros del estado.

“Recibir este reconocimiento y compartir este espacio cívico nos motiva a continuar desempeñando nuestra labor con pasión, compromiso y profundo sentir humano”, apuntó.

En el evento se contó con la presencia de Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, coordinador estatal de IMSS Bienestar; Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán, subdelegado médico del ISSSTE en Tamaulipas; José Luis Aranza Aguilar, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado del IMSS Tamaulipas; la senadora Olga Sosa Ruiz; la magistrada Tania Gisela Contreras López, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; Sergio Arturo Ojeda Castillo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso; y Víctor Manuel García Fuentes, presidente de la Comisión de Salud del Congreso.