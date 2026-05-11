Vaya que ahora si está resultado eso de cambiarle, pero ya, el nombre a la Carretera “Rumbo Nuevo”, y rebautizarla como “Derrumbe Nuevo”. Así, la mañana de este Lunes 11 tras un aparatoso accidente dicha vía “Rumbo Nuevo” fue nuevamente cerrada a la circulación vehicular, en ambos sentidos.

En esta ocasión un trailer quedó justamente bloqueando todos los carriles de la referida vía de comunicación, por lo cual todos los viajeros tuvieron que recurrir a utilizar la llamada “Vieja Carretera Tula-Victoria”, construida en 1960, hace cosa ya de 66 años, carretera que sigue tan campante.

¿A qué se debe tanto accidente en la “Derrumbe Nuevo? Muchos acusan que recién recibió malas adecuaciones, y otros lo atribuyen a una mala vigilancia por parte de la Guardia Tamaulipas. Igual ambos dos factores inciden en tanto accidentes.

Con todo, hay que dejar en claro que el gran Responsable de todo esta peligrosa “Derrumbe Nuevo” es el ing. Pedro Cepeda Anaya. Por varias razones: Primero, por darle su visto bueno a eso de “privatizar” la carretera. Es el que sabe del tema, y no debió aconsejarle eso así al jefe Dr. Américo Villarreal Anaya, mismo que es experto en Medicina, en Cardiología. No en carreteras.

En todo este desbarajuste, y perdidas económicas que implica salir de la “Derrumbe Nuevo ” y tomar la Vieja Carretera el gran irresponsable se llama Ing. Pedro Cepeda Anaya.

Y sí, el mismo que se lleva el Premio Frase del Mes, al decir, expresar, al salir con que : En Derrumbe Nuevo “hay muchos accidentes, pero no son mortales”. Chido, chido, chido.

FAMILIAS DE FRACC. MEXICO: 2 DIAS SIN LUZ

Verdaderamente criminal la desatención que tuvo durante dos días, sábado 9 y domingo 10 de mayo Día de las Madres la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con unas 25 familias de una manzana completa del Fraccionamiento México, calles Tenochtitlan y Cholula, sin el servicio de energía eléctrica.

Desde el amanecer del sábado las familias estuvieron sin electricidad. Lo peor del asunto, nos reportan es que en ese sector afectado viven tres personas enfermas que permanecieron postradas en sus camas, padeciendo la falta de energía eléctrica.

El tema es criminal, máxime si consideramos que Ciudad Victoria no estuvo este fin de semana afectada por un huracán o lluvias intensas.

Desde el primer momento los vecinos estuvieron marcado al teléfono de emergencias de la CFE sin recibir una pronta respuesta. Tache a la CFE en estos tiempos de la Cuarta Transformación.

ANALIZARA IETAM DESIGNAR NUEVOS CONSEJEROS ELECTORALES

Este martes 12, a partir de la 10 de la mañana, habrá sesión extraordinaria del consejo general del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) debido a que tienen varios asuntos por analizar y dictaminar. Dicha reunión extraordinaria será presidida por el abogado maderense Juan Jose Ramos Charre.

Para empezar analizarán las diversas denuncias relacionadas con violencia política contra mujeres. Igualmente se analizarán, y en su casa se decidirá a los nuevos titulares de la Unidad de Transparencia y de la Unidad de Comunicación Institucional.

Igualmente importante es la expedición del Reglamento para la designación de nuevos consejeros electorales tanto distritales como municipales.

INICIA LA UAT VUELOS DE PRUEBA SOBRE CD. VICTORIA

Les comparto que la Universidad Autónoma de Tamaulipas inició con las pruebas de la nueva tecnología que será utilizada para hacer estudios científicos territoriales tanto en Tamaulipas como en el país, informó el rector Dámaso Anaya Alvarado.

En entrevista con medios de comunicación, luego de evento en el Palacio del 17 Morelos , el rector Anaya Alvarado dijo que las pruebas del equipamiento ya iniciaron el fin de semana, y se trata de una capacitación que está recibiendo el personal especializado de la UAT por parte de científicos canadienses.

Refirió que la nueva tecnología está montada en un avión Cessna 402C modificado para investigación, equipado con sensores aeronáuticos.

“Se adquirió un equipo canadiense, donde estamos utilizando un sistema LiDAR que emite, por un metro cuadrado, un millón de puntos de rayo láser, es como una especie de ultrasonido, la luz rebota y la capta en el avión y puede ver todos los temas de orografía”, dijo el rector.

Mencionó también que este fin de semana hubo vuelos de prueba en Ciudad Victoria, para registrar la altura de viviendas y edificios, así como probar el funcionamiento del equipo y seguir con la capacitación y adiestramiento del personal universitario. NOS VEMOS.