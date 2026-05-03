Ciudad de México.– El partido Morena renovó su dirigencia nacional durante la sesión de su VII Congreso Nacional Extraordinario, donde Ariadna Montiel fue designada como nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en sustitución de Luisa María Alcalde.

La decisión fue avalada por unanimidad de los congresistas reunidos en el World Trade Center de la Ciudad de México, consolidando así una nueva etapa en la conducción del partido rumbo a los procesos electorales de 2027.

En el mismo encuentro, también se nombró a Óscar del Cueto como secretario de Finanzas, como parte de la reestructuración interna del instituto político.

Durante la sesión, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, hizo un llamado a la unidad del movimiento, advirtiendo sobre presiones externas e internas que podrían generar divisiones. Subrayó que el partido enfrenta un momento clave, en el que debe privilegiar la cohesión y el proyecto de transformación por encima de intereses personales.

El Congreso contó con la participación de gobernadores, legisladores federales y locales, así como dirigentes partidistas, entre ellos Luisa María Alcalde, Citlali Hernández, Ignacio Mier, Ricardo Monreal y Clara Brugada.

La renovación de la dirigencia se da en un contexto político estratégico, de cara al próximo proceso electoral federal, considerado determinante para la continuidad del proyecto de la llamada Cuarta Transformación.