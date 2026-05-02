SINALOA, México.-La morenista Yeraldine Bonilla Valverde rindió protesta como gobernadora interina del estado de Sinaloa, tras la solicitud de licencia del mandatario estatal.

En un acto oficial, Bonilla Valverde asumió el cargo con el compromiso de dar continuidad a las labores de gobierno y mantener la estabilidad política y administrativa en la entidad.

Su designación se da en medio de un contexto político tenso, luego de los señalamientos que han rodeado al gobierno estatal, por lo que su gestión será clave en los próximos días.

La nueva titular del Ejecutivo estatal, emanada de Morena, tendrá la responsabilidad de garantizar gobernabilidad y atender los principales temas de seguridad, economía y desarrollo social.

📌 Se espera que en breve dé a conocer los ejes prioritarios de su administración interina.