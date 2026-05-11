Fue en el inicio de la presente semana, al concluir la ceremonia de honores, en el que se rindió un reconocimiento a las y los enfermeros, que el mandatario Américo Villarreal dejo muy claro que son mentiras las versiones que dan por hecho que le fue retirada su visa, situación que han enfrentado otros de sus homólogos.

Pues bien, Américo Villarreal aseguro que su estatus migratorio no es como algunos andan diciendo, que incluso ha mantenido una agenda muy activa, participando en diversos eventos que se han realizado en la unión americana y a la que ha sido invitado si ningún problema.

En cuanto a las modificaciones del calendario escolar estas se están definiendo, evaluándose a nivel nacional, la posibilidad de concluir el ciclo escolar en la primera semana de junio.

Analizando la reorganización de los periodos vacacionales, buscando reducir a duración del periodo vacacional de tres meses, como inicialmente se había propuesto, a dos meses y medio, por lo que se espera que en las próximas horas eso ya quede definido.

Como dicen que el tiempo es oro, pues asi se lo está tomando quien aspira a la dirigencia estatal del PAN, Omeheria López Reyna, quien más rápido que un rayo presento su carta intensión de participar como candidata a la presidencia del partido, dentro del proceso de renovación del Comité Directivo, para el periodo 2026-2027.

Pues bien es sabido que es cercana al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el mismo que semanas antes que concluyera su mandato, aplico aquello de patitas para que os quiero y se brincó el charco a Estados Unidos, donde se encuentra desde entonces, evitando poner un pie en territorio mexicano, no sea qué le aplique una orden de aprehensión.

Ante esto es que López Reyna estaría participando auspiciada por el ex mandatario, para asi continuar de esta manera manteniendo el control del partido azul, luego de que deje la dirigencia Luis Rene Cantú, mejor conocido como El Cachorro, quien pese a que ya debería haber dejado el cargo mañosamente ha buscado perpetuarse en el poder, pero finalmente la semana pasada fue emitida la tan ansiada convocatoria, por lo que inmediatamente Omeheria no perdió tiempo y solicito su carta intensión, por lo que se espera lleve como fórmula a Javier Garza de Coss, aunque algunos daban por hecho que sería Ismael García Cabeza de Vaca, quien ya anda buscando de que rama colgarse para seguir en la nómina federal, y de paso pues tener la protección del fuero federal.

Se espera que haga lo propio Gloria Elena Garza Jiménez secundada por el ex candidato a la gubernatura Cesar Augusto Verastegui, mejor conocido como El Truko.

Por lo pronto las formulas tendrán del 7 al 26 de mayo para la recolección del 12 por ciento de firmas del total del padrón, para que sean validadas sus candidaturas, o en su caso presentar 30 firmas de consejeros estatales en funciones.

Las campañas se desarrollarán del 5 de junio al 4 de julio, mientras que las elecciones panistas serán el próximo 5 de julio y votarán todos aquellos militantes que integran el padrón compuesto por 9 mil 816 personas, y la formula que resulte ganadora solo estará en funciones por más de un año.

Siguiendo con temas partidistas, será el próximo sábado cuando esté pisando tierras tamaulipecas la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón quien se estará reuniendo con la militancia y simpatizantes en el estado.

Fue el dirigente estatal Manuel Muñoz Cano, quien dio a conocer esta información, afirmando que, aprovechando la visita de la líder nacional se tomara protesta a nuevo comité municipal de Reynosa, además de informarle a Castrejón sobre las acciones para el fortalecimiento y crecimiento de la estructura partidista, rumbo al 2027.

Se espera que la dirigencia estatal verde mueva todo lo que tiene de estructura para que el evento tenga una gran asistencia, aprovechando que será sábado y es que hay que impresionar a la dirigente, ya que Manuel Muñoz está tratando de convencerla que el Verde está trabajando para convertir a Tamaulipas en el nuevo bastión del PVEM, como que son sueños guajiros no cree amable lector, dado a que para eso todavía faltaría mucho, pero mucho trabajo si es que un día llegan a lograrlo, ya que llevan años siendo rémoras de los partidos en el poder y a cómo se ve así seguirán.